Rus Markası BQ, Akıllı Telefonu BQ 6868L Wide'ı Tanıttı

Rus teknoloji ve elektronik firması BQ, yakın zamanda yeni bir akıllı telefon tanıttı. BQ 6868L Wide adlı telefonun dikkat çekici özellikleri bulunuyor.

Hemen her ülkeden teknoloji üreticilerinin akıllı telefon pazarına girmeleri oldukça normal hale geldi. Bu piyasada yer alan son aktörlerden biri ise Rusya merkezli teknoloji ve elektronik firması olan BQ idi. Firmanın yeni akıllı telefonu BQ 6868L Wide tanıtıldı.

Akıllı telefonun bazı dikkat çekici özellikleri olduğu gözlerden kaçmadı. Bu özellikler arasında geniş, çerçevesiz bir ekran, büyük bir batarya, geniş bir bellek ve orijinal bir tasarım yer alıyor. Telefonun fiyatı ise 8000 ruble, yani 2433 TL.

BQ 6868S Wide özellikleri

Ekran: 6,8 inç çerçevesiz IPS ekran, 20:9 en boy oranı

İşlemci: 12 nanometre Unisoc Tiger T310

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 13 MP

Renk seçenekleri: Siyah, Mavi, Kırmızı ve Grafit

Bellek: 3 GB/4 GB

Depolama: 32 GB/64 GB (+128 GB arttırılabilir)

Batarya kapasitesi: 4000 mAh

İşletim sistemi: Android 11

Parmakizi tanıma: Var

BQ 6868L Wide akıllı telefon firmanın sitesinden çevrimiçi olarak satışa sunuluyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip model 2433 TL'den satılırken, 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip versiyonda ise 2600 TL ödemek gerekiyor.

Rus firması BQ 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Firmanın portföyünde genel olarak akıllı telefonlar, televizyonlar, ev elektronikleri ve tablet bilgisayarlar yer alıyor. BQ markalı ürünler genellikle düşük bütçeli kişilere orta seviye teknolojiler sunuyor.