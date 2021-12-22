Samsung Account nedir ve ne gibi avantajları vardır? Samsung Account hesabımın şifresini unuttuğumda ya da kullanıcı adını hatırlayamadığımda ne yapmalıyım? Bu sorulara cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz.

İster ilk Samsung telefonunuzu almış olun, ister bir Samsung Account’ın sunduğu avantajlardan bir haber olan uzun süreli bir Samsung kullanıcısı hiç fark etmez; bu yazımızda sizlere neden bir Samsung Account hesabı edinmeniz gerektiğinden ve şifre sıfırlama sürecinin nasıl işlediğinden bahsedip, Samsung ID’nizi, yani kullanıcı adınızı unutmanız halinde ne yapmanız gerektiğini anlatacağız.

İlk olarak gelin birlikte Samsung Account’ın ne olduğuna ve beraberinde getirdiği avantajlara bir göz atalım.

Samsung Account nedir, ne işe yarar?

Samsung Account; tablet, telefon ya da SMART TV fark etmeksizin cihazınız ne olursa olsun en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlayan bir hesaptır. Hiç efor sarf etmeden bir Samsung Account hesabı yaratarak tüm Samsung uygulamalarınızı cihazlarınız arasında senkronize edip güncelleyebilir, tüm verilerinizi saklayabilir ve dilerseniz yedekleme yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde, cihazınızın kaybolması halinde Samsung Acoount sayesinde cihazınızı kolayca takip edebilirsiniz. Kullanıcılarına verdiği ekstra 15 GB’lık ücretsiz saklama alanı ise cabası ki; bu alanın iCloud’ta sadece 5 GB olduğunu da es geçmek olmaz.

Ayrıca Samsung’un Galaxy Apps mağazasını giderek daha da fazla kullandığını ve bu ayrı mağazanın telefonlarınızda kullanabilmeniz için kayıtlı bir Samsung hesabına ihtiyacı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Neyse ki bir hesap oluşturmak tamamıyla ücretsiz ve basit bir işlem sonucunda kısa sürede halledilebilir.

Var olan Samsung Account hesabınızın şifresini veya kullanıcı adını unutmanız durumunda ise korkuya kapılmanıza ise hiç gerek yok; çünkü hesabınızı kurtarmak da en az hesap açma işlemi kadar kolay.

Samsung Account hesabımın şifresini kurtarmak için ne yapmalıyım?

Samsung Account hesabınızın şifresini unuttuysanız, bilmeniz gereken ilk şey stres yapmanıza hiç gerek olmadığıdır. Yaşadığımız çağ ile birlikte gelen kullanıcısı olduğumuz onca sosyal medya hesabını göz önünde bulundurduğumuzda, bazen şifrelerin karışması veya unutulması oldukça doğal ve sık rastlanan bir durumdur; yani bu konuda kesinlikte yalnız değilsiniz. Sakinliğinizi korumanız ve aşağıda sıraladığımız 4 adımı takip etmeniz durumunda bu sorun, siz göz açıp kapayıncaya kadar bir sorun olmaktan çıkmış olacaktır. Bu dört adım şu şekildedir:

Adım #1: Telefonunuzu alın ve Ayarlar menüsünden Samsung account'a gidip 'Kimliğini veya şifrenizi mi unuttunuz? " seçeneğini seçin.

Telefonunuzu alın ve Ayarlar menüsünden Samsung account'a gidip 'Kimliğini veya şifrenizi mi unuttunuz? " seçeneğini seçin. Adım #2: 'Şifreyi sıfırla'ya tıklayıp hesap bilgilerinizi hatasız bir şekilde girin.

'Şifreyi sıfırla'ya tıklayıp hesap bilgilerinizi hatasız bir şekilde girin. Adım #3: Telefonunuza gelen kodu girip 'Doğrula'ya tıklayınız.

Telefonunuza gelen kodu girip 'Doğrula'ya tıklayınız. Adım #4: Yeni şifrenizi girip 'Şifreyi sıfırla'ya basınız.

Adım #1: Telefonunuzu alın ve Ayarlar menüsünden Samsung account'a gidip 'Kimliğini veya şifrenizi mi unuttunuz? " seçeneğini seçin.

Telefonunuzu elinize alın ve Uygulamalar ekranına gelin. Buradan Ayarlar’a gidin ve en tepede bulunan Samsung account’ı seçin. Çıkan sayfadaki yere Samsung Account hesabınızı oluşturmak için kullandığınız e-postanızı girin ya da ‘yardım’a tıklayıp ‘Kimliğinizi veya şifrenizi mi unuttunuz?’ şeçeneğine tıklayın.

Adım #2: 'Şifreyi sıfırla'ya tıklayıp hesap bilgilerinizi hatasız bir şekilde girin.

Şifre kurtarma işleminin bir sonraki adımı ‘Şifreyi sıfırla’ya tıklayıp Samsung hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postanızı kimlik bilgileri kısmına girmektir. Bu noktada unutmayın ki sadece Samsung Account hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postanızı kullanmalısınız.

Adım #3: Telefonunuza gelen kodu girip 'Doğrula'ya tıklayın.

Yukarıdaki adımları doğru uyguladığınız taktirde telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilecek. Kodu, altındaki alana doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Kodu hatasız bir şekilde alana girdikten sonra Doğrula’yı seçin.

Adım #4: Yeni şifrenizi girip 'Şifreyi sıfırla'ya basın.

Sizden ilki oluşturmak, ikincisi ise onaylamak için olmak üzere yeni şifrenizi iki defa girmeniz istenecek. Şifreyi oluşturup 'Şifreyi Sıfırla’ya tıkladıktan sonra Samsung hesabınızın şifresini kurtarma işlemini başarıyla tamamlamış olacaksınız.

Peki, Samsung Account hesabımın kullanıcı adını unutursam ne yapmalıyım?

Bazen işler iyice karışır ve sadece Samsun Account hesabınızın şifresini unutmakla kalmayıp bir de üstüne kullanıcı adınızı unutursunuz. Durum böyle olsa dahi ortada üzülmenizi gerektirecek bir durum yok; çünkü Samsung ID’niz aslında, hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postadır ve hatırlamasanız bile onu da bulmanın bir yolu var. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki adımları takip etmek.

Adım #1: Ayarlar menüsünden Samsun account'a girin.

Ayarlar menüsünden Samsun account'a girin. Adım #2: 'Kimlik bul' a tıklayın ve açılan sayfada bulunan 'Bir ipucu alın'a tıklayın. Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde girin.

'Kimlik bul' a tıklayın ve açılan sayfada bulunan 'Bir ipucu alın'a tıklayın. Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde girin. Adım #3: Bulunan e-postanın sansürlü olamayan ilk üç harfi ve alan adı, hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postanızı hatırlamanıza yeterli olacaktır.

Adım #1: Ayarlar menüsünden Samsun account'a girin.

Bu ilk adımda yapacağınız şey, şifre kurtarma işleminde anlattığımız 1. adımın aynısı. Önce Ayarlar’a, daha sonra da en tepedeki Samsung account’a girin.

Adım #2: 'Kimlik bul' a tıklayın ve açılan sayfada bulunan 'Bir ipucu alın'a tıklayın. Sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde girin.

Bu sefer yapmak istediğiniz şey şifrenizi kurtarmak yerine kullanıcı adınızı hatırlamak olduğu için 'Kimlik bul’a tıklayın. Kurtarma telefon numarası veya e-posta adresinizi isteyen bir sayfaya açılacak. Aşağıda bulunan ‘Bir ipucu alın’a tıklayın. Adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi isteyen bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun.

Adım #3: Bulunan e-postanın sansürlü olamayan ilk üç harfi ve alan adı, hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postanızı hatırlamanıza yeterli olacaktır.

'Devam Et’e tıkladığınızda cihazınız veri tabanında size ait olan kullanıcı adını aramaya başlayacak. Bu kısım biraz zaman alabilir, sabırlı olmanız lazım. Cihaz eğer girdiğiniz bilgilerle eşleşen bir hesap bulursa/bulduğunda, bulduğu hesapları gösteren şöyle bir ekran çıkacak:

İlk üç karakteri ve alan adı, Samsung hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresini hatırlamanıza büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Bu kısmı da hallettikten sonra kolaylıkla giriş bilgilerinizi yazıp hesabınıza bağlanabilirsiniz.

Tarayıcı üzerinden Samsung ID’nizi geri alma:

Aslında, hem ID’nizi hem de şifrenizi kurtarmak için telefonunuza ihtiyacınız bile yok. Bu işlemleri bilgisayarınız aracılığıyla da hiç sıkıntı çekmeden halledebilirsiniz. Üstelik bu işlemi bilgisayar üzerinden yapmak, telefonunuzdan yapmakla hemen hemen aynı ve sadece iki adım uzakta.

Adım #1: Tarayıcınız üzerinden Samsung account'u açın ve 'Oturum aç'a tıkladıktan sonra 'ID Bul' seçeneğine tıklayınız.

Tarayıcınız üzerinden Samsung account'u açın ve 'Oturum aç'a tıkladıktan sonra 'ID Bul' seçeneğine tıklayınız. Adım #2: Açılan sayfdaki 'Bir ipucu alın' seçeneğine tıklayıp istenilen bilgileri dikkatlice girdikten sonra bulunan e-postanın sansürsüz ilk üç karakteri ve alan adı, e-postanızı hatırlamanıza yetecektir.

Adım #1: Tarayıcınız üzerinden Samsung account'u açın ve 'Oturum aç'a tıkladıktan sonra 'ID Bul' seçeneğine tıklayın.

Tarayıcınızı açın ve http://help.content.samsung.com/csweb/main/main.do adresine gidin. Önce Oturum Aç’a tıkladıktan sonra az aşağıda 'ID Bul' ve 'Şifre Bul' seçeneklerini göreceksiniz.

Adım #2: Açılan sayfdaki 'Bir ipucu alın' seçeneğine tıklayıp bilgileri girin.

Şu an istediğimiz şey ID’mizi bulmak olduğunu için 'ID Bul' seçeneğine tıklayın. Sizden cep telefonu numarası veya e-posta adresinizi isteyen bir sayfa çıkacak. Aşağıda bulunan 'Bir İpucu Alın’a tıklayın.

Açılan sayfaya adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi doğru bir şekilde girin ve 'Devam Et’e tıklayın.

ID’niz veri tabanında aranırken sabırlı olmalısınız. Hesabınızla eşleşen bir e-posta adresi bulunduğu taktirde, çıkan kısmi sansürlü e-postanın ilk üç karakteri ve alan adı, hesabınızı oluştururken kullandığınız e-postanızı hatırlamanıza yeterli olacaktır.

Bütün bu işlemleri başarıyla yapmanız durumunda Samsung ID ve şifrenize kavuşup hesabınıza giriş yapabilir ve Samsung Account’ın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.