Samsung, arabalarımızı çok daha akıllı ve güvenli hâle getirecek yeni ultra geniş bant çipi Exynos Auto UA200'ü duyurdu.

Samsung, her ne kadar telefon gibi tüketici elektroniği ürünleriyle bilinse de çip üretiminde de dünyanın en önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Şimdi ise şirketten yepyeni bir çip duyurusu geldi.

Güney Koreli teknoloji devi, arabalar için tasarlanan Exynos Auto UA200 isimli ultra geniş bant çipini resmen tanıttı.

Arabaları çok daha akıllı hâle getirecek

Şirket, Exynos Auto UA200 çipini şimdiye kadar arabalar için geliştirdiği en gelişmiş ultra geniş bant çip olarak nitelendiriyor. Daha bir hafta önce bu alandaki ilk çipi UA100’ü tanıttığını görmüştük. Çok kısa sürede yenisini de çıkardılar.

Çip, arabalara ultra geniş bant bağlantı getirecek ve onların çok daha gelişmiş olmasını sağlayacak. Şirketin aktardığına göre bu çiple birlikte arabalar, santimetre düzeyinde doğru mesafe ölçümü sağlarken güvenlik konusunda da gelişmiş özellikler sağlayacak. Araba anahtarlığında kullanıldığında arabaya göre sizin konumunuzu bulduğunu bile göreceğiz.

Çip ayrıca sürücülerin solunum hızlarını inceleme ve Avrupa’da bu yıl itibarıyla zorunlu hâle getirilen çocuk varlığı algılama özelliğine de destek sunuyor. Böylece güvenlik konusunda önemli avantajlar sunuyor.

UA200 hakkındaki bilgiler bu kadar. Samsung, şu anda örnekleri gösterilen çipin ne zaman seri üretime geçeceğini ve hangi araçlarda karşımıza çıkacağını açıklamadı.