Galaxy Tab A 10.1 (2019) Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, Galaxy Tab S5e modelinden sonra Galaxy Tab A 10.1 (2019) modelini de resmi olarak duyurdu. Tablet tarafındaki seçenekler artıyor.

Samsung’un 20 Şubat tarihinde düzenlemesi beklenen büyük etkinliği öncesinde, bir dizi yeni cihaz duyuruldu. Bilhassa da Android işletim sistemli tablet tarafında aktivite gösteren Güney Koreli şirketin yeni modeli, Galaxy Tab A 10.1 (2019) oldu.

Almanya’da düzenlenen bir etkinlik ile birlikte duyurulan yeni Galaxy Tab A 10.1 (2019) modelinin ilk dikkat çeken noktası, inceltilmiş ekran çerçeveleri oluyor. Boyutlarda da bir önceki nesillere göre iyileştirmeler yapılmış. Net olarak konuşmak gerekirse 245x149x7.5mm ölçüleri ve 460gr ağırlığı olduğunu söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) teknik özellikleri

10.1-inç büyüklüğünde ve 1920x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran

Samsung Exynos 7904 mobil işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama alanı

400 GB’a kadar artırılabilir hafıza

8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera

Bluetooth 5.0 ve LTE Cat 6

6150mAh dahili batarya

Bunların dışında yeni modelin USB Type-C bağlantı portu seçeneğine sahip olduğunu ve üzerinde yer alan çift hoparlör çıkışı ile Dolby Atmos desteği sunduğunu belirtmek gerekiyor.

Kutudan Android 9 Pie ve yeni One UI ile çıkacağınının da altını çizmekte fayda var.

Fiyatlandırma konusunda ise Wi-Fi versiyonu için €210, LTE destekli versiyonu için €270 başlangıç etiketlerinin belirlendiği söylenebilir. İlk etapta siyah, gümüş ve altın olmaz üzere 3 farklı renk seçeneği satışa sunulacak.

Satışlar ilk olarak 5 Nisan 2019 tarihinde Almanya’da başlıyor olacak. Kademeli olarak diğer ülkelerde de kendini gösterecek. Şu an için ülkemizdeki satışa çıkış tarihi konusunda bir bilgi mevcut değil.

Hatırlatmak gerekirse kısa bir süre önce de Galaxy Tab S5e modeli gündeme gelmişti. Hem fiyatı hem de teknik özellikleri ile daha üst seviyede yer alan Galaxy Tab S5e; 10.5-inç büyüklüğünde ve 2560x1600 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, Snapdragon 670 mobil işlemci, 64 GB depolama seçeneğinde 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğinde 6 GB RAM sunuyordu. Kamera tarafında ise 13 MP arka ve 8 MP ön kamera seçenekleri kendini gösteriyordu. Galaxy Tab S5e’nin başlangıç fiyatı ise 400 dolar olarak belirlenmişti.

Anlaşılan o ki Samsung, şu an için tablet sektöründe deyim yerindeyse tekel olarak yoluna devam eden iPad modellerine, yeni nesil Android tabletleri ile karşılık vermenin yolunu açıyor.