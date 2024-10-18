Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A16 (4G) resmen duyuruldu. Gelecek ay piyasaya sürülecek telefonun fiyatına ilişkin açıklama yapılmadı.

Bundan birkaç hafta önce 5G bağlantı destekli Galaxy A16 isimli akıllı telefonunu duyuran şirket, şimdi de aynı telefonun 4G destekli versiyonunu duyurdu. Peki Samsung Galaxy A16 (4G), tüketicilere neler vadediyor?

4G bağlantı destekli Galaxy A16, büyük oranda 5G destekli versiyona benziyor. Bu bağlamda; telefonda 6.7 inç boyutlu FHD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranına sahip bu ekranda 13 MP çözünürlük sunan selfie kamera bizleri karşılıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A16 (4G)

Mediatek Helio G99 işlemciden güç alan akıllı telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Telefondaki 5.000 mAh kapasiteli batarya ise 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Tıpkı 5G destekli versiyonda olduğu gibi 4G destekli Samsung Galaxy A16 da 6 yıl boyunca güncelleme desteği alacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP ve 2 MP çözünürlüklü iki kamera daha eşlik ediyor.

Samsung Galaxy A16 (4G) özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+, 90 Hz, OLED İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 4 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W)

4G destekli Samsung Galaxy A16 için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak Samsung Fransa'nın duyurusuna göre bu akıllı telefon, gelecek ay itibarıyla piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatı da o gün geldiğinde gün yüzüne çıkacak.