Samsung Galaxy A21s, FCC Sertifikası Aldı

Görünüşe göre Samsung, Galaxy A21s adında bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelin FCC sertifikası aldığı ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticilerinin pek çok farklı segmentte ürünler çıkarmasına alışkınız. Firmalar, böylece akıllı cihazları için daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. En önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung için de durum farklı değil.

Samsung’un daha önce Geekbench testlerinde ortaya çıkan modeli Galaxy A21s de bahsi geçen alternatif cihazlardan biri. Telefonun hangi pazarlarda satışa çıkacağı bilinmese de yeni bir sertifika, telefonun ABD’de satışa çıkacağını kesinleştirdi.

Samsung Galaxy A21s’ye FCC sertifikası:

Telefonun FCC’de listelenmesi aslında oldukça ilginç zira Galaxy A21s bir anlamda Galaxy A21’in halefi konumunda bulunuyor. Galaxy A21 ise ABD pazarı için yeni duyurulan bir cihaz, hatta cihazın özellikleri de bilinmiyor.

FCC sertifikasına baktığımızda Galaxy A21s hakkında bazı bilgiler elde ediyoruz. Telefonun ekranı 6,4 inç olacak. Ayrıca diğer modelde de ekran aşağı yukarı aynı boyutlarda. Telefonun boyutlarıysa 163,7 mm x 75,3 mm olacak.

Telefonda pek çok farklı bağlantı alternatifi bulunuyor. Bunlar arasında GSM1900, WCDMA1700, WCDMA1900, LTE2, LTE66, LTE41 ve GSM850 yer alıyor. Telefon ayrıca 5 GHz Wi-Fi bağlantıya sahip olacak. Şarj desteğiyse 15 W olacak gibi görünüyor.

Galaxy A21s’nin özellikleri gizemini koruyor:

Bu dokümanlarda ne yazık ki telefonun geri kalan özellikleri hakkında bir bilgi yer almıyor. Telefonun işlemcisinin Exynos 850 olması beklenirken önceki söylentilere baktığımızda alışılmadık şekilde cihazın 2,5 GB RAM’e sahip olacağını görüyoruz. Söylentilere göre iki farklı depolama seçeneği olacak olan telefonun depolama seçenekleri 32 GB ve 64 GB olarak karşımıza çıkacak. Tabii bunların hepsi şu anda birer iddia.

Samsung Galaxy A21s’nin bir fiyat/performans telefonu olması beklense de cihaz hakkındaki bilgiler şu aşamada oldukça az. Telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça biz de sizinle paylaşıyor olacağız.