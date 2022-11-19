Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bundan 8 yıl önce A serisine özel olarak ürettiği, fiyat performans ürünü diyebileceğimiz Samsung Galaxy A3 modeli, oldukça popüler olmayı başardı. Biz de sizler için Samsung Galaxy A3 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatları da dahil olmak üzere tüm detaylarıyla birlikte inceledik.

Samsung, Galaxy Note ve Galaxy S serisi haricinde fiyat performans olarak nitelendirebileceğimiz telefonlar da üretmeye devam ediyor. Üretildiği dönemde oldukça tutulan, uygun fiyatta en iyi performansı veren Samsung modellerinden bir tanesi de Samsung Galaxy A3 modeli. 8 yıl önce Samsung tarafından tanıtılan model, Türkiye’de oldukça uygun fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

2014 yılında üretilen fiyat performans modeli, günümüzde üretilen Samsung modellerine göre şaka gibi özelliklere sahip. Samsung’un henüz A serisini yeni üretmeye başladığı dönemlerde üretilen Samsung Galaxy A3 özellikleri, sahip olduğu fiyat etiketine göre oldukça yeterliydi ve milyonlarca kullanıcı tarafından bu yüzden tercih edildi. Biz de sizler için Samsung’un fiyat performans ürünü Galaxy A3’ü tüm detaylarıyla birlikte inceledik.

Samsung Galaxy A3 ne zaman çıktı?

Özelliklere geçmeden önce, Samsung Galaxy A3 ne zaman çıktı sorusunu cevaplayalım. Samsung, 2014 yılının Aralık ayında yeni fiyat performans ürünü Galaxy A3 modelini duyurdu. Lansman tarihinden hemen sonra, Ocak ayında ise telefon tüm dünya ile birlikte Türkiye’de satılmaya başlandı.

Samsung Galaxy A3 ilk çıktığında fiyatı ne kadardı?

Tanıtımından sonra hızlıca Türkiye’ye gelen Samsung Galaxy A3 ve Galaxy A5 modelleri Ocak ayının ortasında satışa sunulmuştu. O dönemlerde Samsung Galaxy A3 modelini teknoloji marketlerinde 1099 TL’den başlayan fiyatlarla bulabilirdiniz. Aynı zamanda üretilen Samsung Galaxy A5 modelini ise 1499 TL fiyat etiketiyle satın alabilirdiniz.

Samsung Galaxy A3 özellikleri

4.5 inç ekran

Samsung Galaxy A3 özellikleri listemize ilk olarak 4.5 inç büyüklüğündeki ekranı ile başlayalım. Samsung, 540 x 960 piksel 16:9 bir ekran ile tanıttığı modelinde, Super AMOLED bir ekran kullanmış. Bununla birlikte 245 ppi yoğunluğa sahip bu ekran, dönemin en iyi korumalarından bir tanesi olan Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Samsung Galaxy A3, yüzde 65.5 ekran kasa oranına sahip. Galaxy A serisinin yeni üyelerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy A30 modeli, yüzde 84.9 ekran kasa oranı ile geliyor.

110 gram ağırlık

Samsung Galaxy A3’ün fiziksel özelliklerine geldiğimizde ise bizleri 130.1 mm uzunlukta, 65.5 mm genişlikte ve 6.9 mm kalınlıkta bir tasarım karşılıyor. Plastik ve aliminyum karışımı olan bu kasa, toplamda 110.3 gram ağırlığa sahip. Aliminyum detaylara sahip bir telefona göre oldukça hafif olan Galaxy A3, yeni modellerine göre de hafifliğini koruyor.

Android 4.4.4 KitKat sürümü

Samsung’un fiyat performans ürünü Galaxy A3, o dönemler popüler Android yazılımı olan KitKat 4.4.4 ile tanıtıldı. Güncellemelerinde arayüz geliştirmelerinden daha çok performans geliştirmelerine önem veren KitKat, Samsung’un Aralık 2014’te tanıttığı telefonu da kapsıyordu. Galaxy A3, Android 6.0.1 Marshmallow sürümüne kadar destek almaya devam etti.

Snapdragon 410 işlemci

O dönemler üretilen Samsung telefonlarının neredeyse tamamında görebileceğimiz Qualcomm Snapdragon 410 chipseti, Samsung Galaxy A3 modelinde de bulunuyordu. Birbirlerine yakın zamanlarda üretilen A5, J5, E7, E5 gibi modeller de gücünü Snapdragon 410’dan alıyorlardı.

8 megapiksel kamera

8 megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram aralığına sahip bir arka kamera ile gelen Samsung Galaxy A3, dönemine göre oldukça başarılı kamera performansı sağlıyordu. Üstelik bu kamera 1080p kalitede 30 FPS video kaydı da yapabiliyor, panorama gibi kamera modlarını da barındırıyordu. Galaxy A3’ün ön yüzünü çevirdiğimizde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bizi karşılıyor.

16 GB hafıza

Samsung Galaxy A3, tek depolama seçeneği ile geliyordu. Yalnızca 16 GB modelini satın alabileceğiniz A3’e harici hafıza kartı takılabiliyordu. Harici hafıza kartıyla birlikte telefonun depolamasını maksimum 64 GB’a kadar çıkarabiliyordunuz. Ama telefonunuzda binlerce fotoğraf ve video barındırmıyorsanız, 16 GB boyutundaki bir hafıza oldukça yeterli diyebiliriz.

1 GB RAM

LPDDR2 1 GB RAM’e sahip Samsung Galaxy A3, RAM taraflı rakiplerine göre düşük kalmış gibi duruyor. 533 mHz frekansa sahip 1GB RAM, gelen güncellemeler ile birlikte Samsung Galaxy A3’te ufak çaplı donmalara, uygulamalar arası geçişlerde takılmalara neden oluyordu. Hatta yoğun kullanım sonrasında bu sorunlar Galaxy A3’te kat kat artıyor, dayanılmaz hale geliyordu. Eğer A300FU modelini satın alırsanız, RAM 1.5 GB’a yükseliyor ve performans olarak bir adım daha önde oluyorsunuz.

1900 mAh batarya

Samsung Galaxy A3 telefonunuzu tam şarj ettiğinizde, 3G teknolojisinde 12 saat konuşma süresi ve 60 saat boyunca aralıksız müzik dinleme süresine sahiptiniz. Galaxy A3, bu kadar ekran süresini 1900 mAh büyüklüğünde bir batarya sayesinde verebiliyor. Bu batarya diğer Samsung modelleri gibi çıkarılamazdı. Çünkü Samsung Galaxy A3, artık bir arka kapağa sahip değildi.

Renk seçenekleri

İnci Beyazı

Gece Yarısı Siyahı

Platin Gümüşü

Yumuşak Pembe

Açık Mavi

Şampanya Altını

O dönemler 6 adet renk seçeneği ile satışa sunulan Samsung Galaxy A3’ün pembe rengi, kadınlar tarafından sıklıkal tercih edilen renk seçeneğiydi. Bununla birlikte oldukça soft renklere sahip A3, altın rengi ile de oldukça popülerdi. Samsung, renk seçeneğini oldukça fazla tutarak kullanıcıların zevklerine göre Galaxy A3’lerini kullanmalarını sağlamış. O dönemlerde farklı markalardan Samsung Galaxy A3’ün rakiplerine baktığımızda, yalnızca iki veya üç renk seçeneğine sahip olduğunu görebiliyoruz. Samsung, 6 farklı renk seçeneği ile birlikte kendisini rakiplerinden bir adım daha öne atmış gibi duruyor.

Samsung’un 2014 yılında S ve Note serilerinden ayrı olarak ürettiği Samsung Galaxy A3 modelini özel detaylarıyla birlikte inceledik. Samsung Galaxy A3, üretiminden birkaç yıl sonra yeni tasarım ve özellikler ile yenilendi. Teknoloji devi Samsung, A serisinde ürettiği eski telefonları günümüz teknolojisine yakınlaştırmak için belirli aralıklarda güncelliyor. Sizler daha önce Samsung Galaxy A3 kullandınız mı? Eğer kullandıysanız deneyimlerinizi ve anılarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!