Samsung Galaxy A36 5G'nin sızan teknik özellikleri, Snapdragon işlemcisi ve RAM ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy A35 modelinin ardından yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz duyurulmamış olan Samsung Galaxy A36 5G'nin bazı teknik detayları ortaya çıktı.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A36 5G, Geekbench benchmark platformunda göründü. SM-A366B model numarasıyla listelenen cihaz, Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor.

Galaxy A36 5G, Snapdragon 6 serisi ile gelecek

Galaxy A36 5G'nin donanım özelliklerine gelecek olursak, cihazın Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile donatıldığı düşünülüyor. Ancak işlemcinin daha yeni bir model olan Snapdragon 6 Gen 3 olması da mümkün, zira işlemci çekirdeklerinin hızları sırasıyla 2.4 GHz ve 1.8 GHz olarak listelenmiş. Bu özellikler cihazın performans açısından iyi bir seviyede olacağını işaret ediyor. Ayrıca Galaxy A36 5G'nin en az 6GB RAM ile geleceği ve 8GB RAM seçeneğinin de sunulabileceği anlaşılıyor diyebiliriz.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy A35, Samsung'un kendi ürettiği Exynos 1380 çip seti kullanılıyordu. Dolayısıyla Qualcomm'un bu yıl piyasaya sürülen Snapdragon 6 veya 7 ailesinden herhangi bir işlemci, Galaxy A36 5G için bir yükseltme olarak kabul edilecektir. Fiyatlandırma konusunda ise Samsung'un 370 dolar / 330 euro seviyesini koruyup korumayacağı eklenen yeni özelliklere bağlı olarak değişebilir.

Samsung'un Galaxy A36 5G modelini büyük olasılıkla 2025'in ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Galaxy A35 5G modeli Mart ayında duyurulduğu için Galaxy A36 5G'nin de benzer bir zaman diliminde tanıtılması bekleniyor.