Samsung Galaxy A72'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un orta segmentteki en iddialı modellerinden Galaxy A72'nin tasarımı açığa çıktı. Sızdırılan görüntülere göre Galaxy A72, Galaxy A71 ile sadece kamera tasarımında ayrı düşecek. Bazı özellikleri de gün yüzüne çıkan telefon, orta segmentin iddialı isimlerinden bir tanesi olmayı başaracak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar 2021 model akıllı telefonlarıyla gündemde. Şirketin yakın bir gelecekte duyurması beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S21 ailesinin tasarımlarının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra orta segmentte karşımıza çıkacak Galaxy A52'nin tasarımı belli olmuştu. Bugünse Galaxy A72'nin sızdırılan tasarımıyla karşınızdayız.

Galaxy A72'ye ait olduğu söylenen görüntüler, telefonun delikli bir ekrana sahip olacağını, telefonun arka kısmında da dörtlü kamera kurulumunun bulunacağını gözler önüne seriyor. İddialara göre Galaxy A72'nin kamera kurulumunda en az 64 MP'lik bir ana kamera, 12 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 5 MP de makro kamera ile derinlik sensörü bulunacak.

Samsung Galaxy A72'nin tasarımı bu şekilde görünüyor

Edinilen bilgilere göre Samsung'un 2021 model orta segment telefonu Galaxy A72, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelecek. Delikli yapıda olan bu ekranın üzerindeki ön kameranınsa en az 32 MP çözünürlük sunacağı söyleniyor. Ayrıca kullanıcılar, ekran içine yerleştirilmiş parmak izi tarayıcı sensörünü bu telefonla kullanabilecekler.

Telefonun genel tasarımı ve ortaya çıkan bazı özellikler böyle olsa da Galaxy A72'nin bilinmedik pek çok özelliği var. Örneğin bu telefonun batarya kapasitesinin ne olacağı, hangi işlemci ve RAM kombinasyonuna sahip olacağı şu an için bilinmiyor. Muhtemelen Galaxy S21 ailesiyle tanışmamıza paralel olarak, Galaxy A72 de çok uzak olmayan bir gelecekte karşımıza çıkacak.