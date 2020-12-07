Samsung Galaxy S21 Ailesinin En Net Tasarımları Göründü

LetsGoDigital, yaklaşmakta olan Galaxy S21 ailesinin muhtemel tasarımlarını paylaştı. Yapılan paylaşım, Galaxy S21'in üçlü, Galaxy S21 Ultra'nınsa dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyor. Galaxy S21 Ultra, muhtemelen 108 MP ana kamerayla gelecek.

2020 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte gözler, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a döndü. Çünkü şirket, artık çok kısa bir süre sonra 2021 model amiral gemisi telefon ailesi Galaxy S21'i tüketicilerin beğenisine sunacak. Dolayısıyla da teknoloji kaynakları, Galaxy S21 ailesiyle ilgili sürekli yeni bilgiler edinmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda gelen son haberler, Galaxy S21 ailesinin tasarımını yüksek çözünürlüklü bir şekilde ortaya koyuyor.

Aslına bakacak olursak bugüne kadar yaşanan sızıntılar, Galaxy S21 ailesinin nasıl görüneceğini ortaya koyuyordu. Ancak bu sızıntılar, yeterince kaliteli değildi. Oluşturduğu konsept tasarımlarla bilinen LetsGoDigital, Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları için tasarım modellemelerini oluşturarak takipçileriyle paylaştı. Açık konuşmak gerekirse Galaxy S21 ailesi bir kesimi kendine hayran bırakırken, bazılarını ise yeterince tatmin etmeyecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S21 işte böyle görünecek

Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S21 ailesinin kamera kurulumunun, telefonun köşesine yerleştirileceğini gösteriyor. LetsGoDigital tarafından yapılan paylaşım da bunu açıkça gözler önüne seriyor. Ayrıca bu görsellere göre Galaxy S21'in üçlü kamera kurulumunda devasa boyutlu kamera donanımlarının olacağını da açıkça ifade edebiliriz. Bu arada, Galaxy S21+ modeli de tıpkı Galaxy S21 gibi üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Galaxy S21 Ultra'da ise dörtlü kamera kurulumu yer alacak

LetsGoDigital'e göre dörtlü kamera kurulumuna sahip Galaxy S21 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde 120 Hz'lik bir ekranla gelecek. Telefonun kamera özelliklerine baktığımızda ise Galaxy S20 Ultra'daki 10x hibrit yakınlaşmanın korunacağı, 108 MP ana kameranın geniş açı desteğiyle sunulacağı söyleniyor. Ayrıca bu kamera kurulumunda 12 MP ultra geniş açılı kamera, iki adet de 10 MP çözünürlük sunan bir kamera yer alacak.

S Pen'e ne olacak?

Her yıl geleneksel olarak, Galaxy Note serisinin sona erip Galaxy S serisinin S Pen desteği kazanacağı söylenir. Bu yıl da bu iddialar gündeme gelmişti. Gelen son bilgilere göreyse Galaxy S21 ailesi, S Pen desteğine tam uyum verecek. Ancak söylenildiği gibi bu akıllı kalem, Galaxy S21 ailesinin içine yerleştirilmeyecek. Kullanıcılar, harici olarak satın alacakları S Pen'i akıllı telefonlarında kullanabilecekler.