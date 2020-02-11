Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü AirPods rakibi kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds tamamen yenilendi. Bugünkü UNPACKED etkinliğinde tanıtılan Galaxy Buds+, önceki kulaklıklara göre teknik açıdan çok daha becerikli. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Samsung, uzun süredir beklenen UNPACKED etkinliğini bu akşam gerçekleştirdi ve lansmanda Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra tanıtıldı. Akıllı telefonların yanı sıra yeni nesil kulaklarını da tanıtan şirket, bu alanda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Samsung Galaxy Buds'taki özelliklerin geliştirilmesiyle karşımıza çıkan Galaxy Buds+, oldukça kullanışlı bir kulaklık gibi görünüyor. Gelin bu kulaklığın Galaxy Buds'tan farkına, teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung Galaxy Buds+ ile eski model Buds arasında ne farklar var?

Kulaklıkların kullanım süresi eski modelde, yani Galaxy Buds’ta 6 saat müzik ve video oynatma, 5 saat görüşmesine izin veriyordu. Yeni kulaklık Galaxy Buds+ ise aralıksız 11 saat müzik ve video oynatma süresi, 7,5 saat konuşma süresi sunuyor.

Eski Galaxy Buds kulaklıklarında taşıma kılıfı ile toplam müzik ve video oynatma süresi 13 saat, konuşma süresi de 11 saat ile sınırlıydı. Yeni Galaxy Buds+’ta ise müzik ve videolar için tam dolumla toplam 22 saat, konuşma için de toplam 15 saat kullanım süresi var.

Samsung Galaxy Buds+ kulaklıklarının bir tanesi, eski modele kıyasla 0,7 gram daha ağır. Ek olarak bir kulaklığın içerisinde bulunan batarya kapasitesi 85 mAh’e çıkarılmış durumda. Kulaklıkları yerleştirdiğimiz taşıma kabının bataryası ise 252 mAh’ten 270 mAh’lik kapasiteye yükseltilmiş görünüyor.

Elbette aradaki hızlı şarj desteğinin hızında da önemli bir artış söz konusu. Eski Galaxy Buds kulaklıkları 10 dakikalık birim kullanım için 90 saniye şarj olmayı gerektirirken Galaxy Buds+ için bu süre 30 saniyeye kadar gerilemiş durumda. Bir başka deyişle eski modeller 15 dakikada 100 dakikalık medya görevini karşılayacak kadar şarj olurken Galaxy Buds+, 3 dakika içerisinde 60 dakikalık medya görevini karşılayabiliyor.

Galaxy Buds kulaklıklarda iPhone (iOS) uyumlu özel bir Galaxy Buds uygulaması bulunmuyordu ancak Galaxy Buds+ ile birlikte iOS’a da uygulama geliyor. Bu da Galaxy Buds+’ı doğrudan Apple AirPods ailesine rakip yapıyor. iPhone kullanıcıları bakalım AirPods yerine Buds+’ı tercih edecekler mi? Bunun cevabını ilerleyen dönemde göreceğiz.

Ek olarak eski Galaxy Buds’larda siyah, sarı, beyaz ve gümüş renk seçenekleri bulunurken Galaxy Buds+ için siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri sunuluyor. Apple AirPods’un kılıfları haricinde sadece beyaz olarak sunulması, renk talep eden iPhone kullanıcılarını Galaxy Buds+’a yönlendirebilir.

AKG Acoustics desteğiyle birlikte gelen Samsung Galaxy Buds+, zengin tizler ve derin baslarla kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor. Samsung'un ifadesine göre 'kristal netliğinde telefon görüşmeleri' için bu kulaklıklarda 3 mikrofonlu bir sistem kullanılmış.

Samsung Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık özellikleri:

Boyutlar: 17,5 x 19,2 x 22,5 mm

17,5 x 19,2 x 22,5 mm Ağırlık: 6,3 gram

6,3 gram Batarya: Kulaklık başına 85 mAh, kasa 270 mAh

Kulaklık başına 85 mAh, kasa 270 mAh Medya oynatma süresi: Kulaklıklar için 11 saat, kasayla toplam 22 saat

Kulaklıklar için 11 saat, kasayla toplam 22 saat Konuşma süresi: Kulaklıklar için 7,5 saat, kasayla toplam 15 saat

Kulaklıklar için 7,5 saat, kasayla toplam 15 saat Hızlı şarj: 3 dakikada 60 dakikaya yetecek oynatma süresi

3 dakikada 60 dakikaya yetecek oynatma süresi Bağlantı: Bluetooth 5.0, aynı anda çoklu cihaz bağlantısı

Bluetooth 5.0, aynı anda çoklu cihaz bağlantısı Hoparlör: 2 yollu dinamik, 1 bas ve 1 tiz hoparlör

2 yollu dinamik, 1 bas ve 1 tiz hoparlör Mikrofon: 2 dış, 1 iç mikrofon

2 dış, 1 iç mikrofon Uygulama: Android, iPhone (iOS)

Android, iPhone (iOS) Uyumluluk: Android 5.0 ve üzeri, iOS 10 ve üzeri

Android 5.0 ve üzeri, iOS 10 ve üzeri Renkler: Siyah, Beyaz, Gökyüzü Mavisi

Siyah, Beyaz, Gökyüzü Mavisi Şarj: USB Type-C ile kablolu şarj, kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj

USB Type-C ile kablolu şarj, kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj Diğer: Gürültü engelleme, dış mekan ses duyarlılığı, dokunmatik kontroller, Google Asistan ve Siri uyumluluğu

Samsung Galaxy Buds+ fiyatı:

Samsung Galaxy Buds+ için lansmanda açıklanan fiyat 149 dolar (vergiler hariç yaklaşık 900 TL) oldu. Tabii bu aksesuarın ülkemizdeki satış fiyatını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ayrıca Samsung'un açıkladığı kampanyaya göre Galaxy S20+ veya S20 Ultra için 5 Mart'a kadar ön siparişte bulunan kişiler, Galaxy Buds+'a ücretsiz sahip olma fırsatı yakalayacaklar. Galaxy S20 içinse böyle bir kampanya bulunmuyor.

Samsung Galaxy Buds+ ne zaman satışa çıkacak?

Lansmanda açıklanan ABD çıkış tarihi 14 Şubat ancak Galaxy Buds+'ın ülkemizde 6 Mart'tan itibaren satışta olacağını belirtelim. Bu da kulaklık için 5 Mart'a kadar ön siparişte bulunabileceğiniz anlamına geliyor.