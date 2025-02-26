Samsung'un merakla beklenen yeni bütçe dostu telefonları Galaxy M16 5G ile M15 5G'nin ne zaman tanıtılacağı açıklandı.

Bundan birkaç gün önce Samsung’un sıradaki bütçe dostu telefonları olacak Galaxy M16 5G ile M06 5G modellerinin tasarımlarının ortaya çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Cihazlar, dikey kamera kurulumu ve kavisli köşeler gibi bir görünümle gelecekti.

Şimdi ise Türkiye’de çok satması beklenen bu modeller hakkında beklenen açıklama geldi. Güney Koreli şirket, cihazların tanıtım tarihini açıkladı.

27 Şubat’ta duyurulacaklar

Samsung tarafından yapılan duyuruya göre Galaxy M16 ve M06 modelleri, 27 Şubat Perşembe günü Hindistan’da resmen duyurulacaklar. Cihazlardan en az birinin ülkemizde sunulacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu ne zaman olur o konuda bir bilgi yok.

Galaxy M16 modelinde AMOLED ekran ve çentikli tasarım bekleniyor. Dimensity 6300 işlemciyle gelmesi de olası. Ayrıca bataryasının daha büyük olacağı belirtilmiş. Modelin günlük ihtiyaçları karşılayacak bütçe dostu bir telefon olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Öte yandan M06 modelinin yakın zamanda tanıtılan F06 ile benzer özelliklerle gelmesi bekleniyor. Bu yüzdem muhtemelen 6,7 inç ekran, Dimensity 6300 işlemci, 4/6 GB RAM, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya gibi özellikler görebiliriz. Fiyatı ise 100-130 dolar bandında olacaktır.