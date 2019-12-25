Samsung'un Yeni Modeli Galaxy M31, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy M serisi telefonlarına bir yenisini ekleyecek gibi görünüyor. Şirketin Geekbench testlerine soktuğu yeni bir telefonun model kodu, bu telefonun Galaxy M31 olacağını gösteriyor. Geekbench, Galaxy M31'in bazı özelliklerini de ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dolu dolu bir 2019 yılını geride bıraktı. Şirket, geride bıraktığımız 12 ay boyunca birbirinden farklı pek çok modelle tüketicilerin karşısına çıktı. Bu bağlamda Samsung, şubat ve eylül aylarında sırasıyla Galaxy M30 ve Galaxy M30s modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Ancak görünen o ki Samsung, Galaxy M30 serisine yeni bir üye daha eklemek üzere.

Samsung'un üzerine çalıştığı yeni telefon, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü Geekbench testleri, telefonun bazı özelliklerini de ortaya koyuyor.

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni telefonu Galaxy M31, Geekbench'te "SM-M315F" model koduyla karşımıza çıkıyor. Geekbench'te yer alan verilere göre Galaxy M31; Exynos 9611 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 6 GB RAM ile desteklenecek ve bu akıllı telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak.

İşte Samsung Galaxy M31'in Geekbench sonuçları

Yapılan testlere göre Samsung Galaxy M31, tek çekirdekli işlemci testlerinde 348 puan alabiliyor. Yapılan testler, telefonun çok çekirdekli işlemci testlerinde ise 1.214 puan aldığını ortaya koyuyor. Bu değerler Galaxy M31'in, özellikle de çok çekirdekli görevlerde iyi bir performans sunabileceğini ortaya koyuyor.

Galaxy M31'in diğer teknik özelliklerine ve tasarımına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bugüne dek ortaya çıkan bazı söylentiler, Galaxy M31'in 48 MP ana kamerasının olacağını, bu kameraya da 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensörünün ve 5 MP de derinlik sensörünün eşlik edeceğini gösteriyor. Ancak elbette son söz, Samsung tarafından söylenecek.