Samsung, bir süredir gündemde olan orta segment telefonu Galaxy M55'i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, Türkiye'ye de gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan yeni orta segment telefonu Galaxy M55'i nihayet duyuruldu. Brezilya'da duyurulan telefon, piyasaya sürüldüğü tüm ülkelerde ilgi çekecek gibi görünüyor çünkü Galaxy M55, fena sayılmayan özelliklerle donatıldı.

Samsung Galaxy M55, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED+ ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan telefon, parmak izi okuyucu sensörü de bünyesinde barındırıyor. Telefon, su ve toza karşı direnç gösteren IP67 sertifikası ile donatıldı.

Karşınızda Samsung Galaxy M55

Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alan Samsung Galaxy M55, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile donatılan akıllı telefon, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel bağlantı özellikleriyle donatıldı. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı One UI 6.1 olarak açıklandı.

Samsung Galaxy M55, üçlü kamera kurulumuna sahip. Telefonun 50 MP çözünürlük sunan OIS destekli ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile destekleniyor. Telefonun üçlü kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor. Bu arada; telefonun 50 MP selfie kameraya ev sahipliği yaptığını söyleyelim.

Samsung Galaxy M55 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, AMOLED+, 1080 x 2400 piksel (FHD+), 120 Hz İşlemci Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1) Boyutlar 163,9 x 76,5 x 7,8 mm Ağırlık 180 gram

Samsung Galaxy M55 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 540 dolar

Samsung Galaxy M55'in Türkiye pazarına geleceğini düşünüyoruz. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil.