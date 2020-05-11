Samsung'un Galaxy S20 ailesindeki ortanca telefonu Galaxy S20+, DxOMark testlerine girdi. Galaxy S20+ ile çekilen 1.600'den fazla fotoğraf ve 2 saatlik videolar, telefonun beklentileri karşılayan bir kamera performansına sahip olduğunu gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonlarından bir tanesi olan Galaxy S20+, duyurulduğu dönemlerde kamera özellikleri ile fazlasıyla konuşulmuştu. Şimdi bu akıllı telefonun dikkat çeken özelliklere sahip olan kamerası, popüler akıllı telefonların kameralarını test eden DxOMark ekibi tarafından ele alındı. DxOMark tarafından yapılan testler, Galaxy S20+'ın kamerasının beklentilerin üstünde olduğunu ortaya koyuyor.

DxOMark ekibi kısa bir süre önce Galaxy S20 Ultra'yı test etmişti. Ancak Galaxy S20 Ultra için yapılan testler tüketiciler tarafından pek de kabul görmemişti çünkü verilen puan, beklentilerin altında kalmıştı. Galaxy S20+ için yapılan test ise biraz daha tatmin edici sonuçlara sahip gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Galaxy S20+'ın DxOMark ekibinden aldığı puanlara ve bu telefonun kamerasının neler sunduğuna yakından bakalım.

DxOMark ekibi, Galaxy S20+'ın sizlerle az sonra paylaşacağımız puanlarını vermeden önce 1.600'den fazla fotoğraf çekimi yaptı. Açık ya da kapalı ortamda gece gündüz fark etmeden yapılan çekimlerle yetinmeyen DxOMark, bu telefonunun kamerasını kullanarak 2 saatlik video çekimi gerçekleştirdi. Tüm bu işlemlerin sonucunda da Galaxy S20+'ın kamera performans sonuçları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S20+ DxOMark puanı

DxOMark ekibi, Galaxy S20+'ın video çekim performansına 100, fotoğraf çekim performansına ise 127 puan veriyor. Bu sonuçlara bakarak genel bir ortalama oluşturan DxOMark, Galaxy S20+'ın ortalama kamera performansının 118 puan olduğunu açıklıyor. Bu puan, Galaxy S20 Ultra'nın 4 puan altında kalıyor ancak Galaxy S20+'ın mevcut puanı bile pek çok tüketiciyi tatmin edebilecek seviyede.

Galaxy S20+'ın büyüleyen kamera özellikleri

Samsung'un son amiral gemisi serisi Galaxy S20 ailesinin ortanca üyesi olan Galaxy S20+, dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 12 MP Sony IMX555, 64 MP ISOCell S5KGW2, 12 MP ISOCell S5K2LA ve son olarak da ToF sensörü yer alıyor. Tüm bu sensörler, telefonun benzersiz görüntüler çekmesini sağlarken 8K çözünürlüğünde video çekimlerinin yapılmasına imkan tanıyor.

"Galaxy S20+, akıllı telefon fotoğrafçılığı için mükemmel bir tercih"

DxOMark ekibi tarafından yapılan açıklamalar, Galaxy S20+'ın kalitesini gözler önüne seriyor. Ekip, telefonun genel anlamda fazlasıyla kaliteli görüntüler ortaya koyduğunu ifade ederken Galaxy S20 Ultra ile Galaxy S20+ arasında büyük bir farkın olmadığını ama bazı hususlarda Galaxy S20 Ultra'nın benzersiz olduğunu söylüyor.