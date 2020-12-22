Samsung Galaxy S21+'ın Geekbench Skoru Paylaşıldı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından Galaxy S21+'ın Exynos işlemcili versiyonunun Geekbech skoru paylaşıldı. Görünüşe göre Exynos işlemcili versiyon, Snapdragon işlemcili versiyonun çok da gerisinde kalmayacak.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesi için önümüzde yalnızca birkaç haftalık bir süreç var ve her geçen gün cihazlarla ilgili yeni bir sızıntı karşımıza çıkıyor. Daha önce pek çok güvenilir sızıntı gerçekleştirmiş olan Ice Universe tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, Galaxy S21+’ın Türkiye’de de satışa sunulacak versiyonu olan Exynos işlemcili sürümünün Geekbench puanını ortaya çıkardı.

Aslına bakacak olursak sızdırılan ekran görüntüsünde cihazın Galaxy S21+ olduğuna dair bir ibare yer almıyor. Ancak ekran görüntüsünde bulunan model numarasından Galaxy S21+ olduğu çıkarımında bulunabiliyoruz. Dahası, paylaşılan performans testi sonuçları, Exynos işlemcili Galaxy S21+ modelinin Snapdragon 888 işlemcili versiyonun gerisinde kalmayacağını gösteriyor.

Exynos işlemcili Galaxy S21+, Snapdragon işlemcili versiyon ile benzer performans sunacak

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Exynos işlemcili Samsung Galaxy S21+, tek çekirdek performansında 1.089, çoklu çekirdek performansında ise 3.617 puan almayı başarıyor. Bu puanları tek çekirdekte 818, çoklu çekirdekte ise 3.076 puan alan Galaxy S20+ ve tek çekirdekte 1.120, çoklu çekirdekte ise 3.319 puan alan Snapdragon işlemcili Galaxy S21+ ile karşılaştırdığımızda Exynos işlemcili Galaxy S21+’ın geçtiğimiz yılki modele göre hatrı sayılır bir performans artışı göstereceğini ve Snapdragon 888’li modelin de gerisinde kalmayacağını söyleyebiliriz.

Performans testi sonuçları, her şeye rağmen Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 modellerinin Exynos işlemcili Galaxy S21 modellerinin bir adım önünde olacağını gösteriyor. Yine de Samsung, iki versiyon arasındaki farkı oldukça kapatmış durumda. Bu arada her iki versiyonun da işlemci dışında aynı donanım özelliklerine sahip olacağını belirtelim.