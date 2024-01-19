Samsung Galaxy S24'ün herhangi bir dilden gelen mesajları anında kendi dilinize çevirmeye yarayan özelliğinin WhatsApp'ta da çalışacağı ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde kendi deyimiyle "telefonlarda yapay zekâ çağını başlatan" Galaxy S24 Serisini tanıttı. Tasarım açısından büyük bir yenilik getirmeyen cihazlar, buna karşın sunmuş oldukları yapay zeka özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmışlardı.

Galaxy S24 lansanında en dikkat çeken özelliklerden biri de gerçek zamanlı metin çeviri özelliği olmuştu. Bu özellik ile birlikte herhangi bir dilde gelen mesajları anlık olarak kendi dilinize çevirebiliyor, ayrıca kendi dilinizde yazdığınız mesajları göndermek istediğiniz kişinin diline dönüştürerek gönderebiliyordunuz.

Samsung Galaxy S24 ile WhatsApp'ta her dilden kişiyle rahatlıkla konuşabileceksiniz

Samsung, tabii olarak gerçek zamanlı metin çeviri özelliğini Samsung'un kendi mesajlaşma uygulaması üzerinden gösterdi. Dolayısı ile söz konusu özelliğin WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında da kullanılıp kullanılamayacağı soru işareti olarak kalmıştı. Bu soru işareti resmi yolla olmasa da giderilmiş durumda.

Koyu Samsung hayranlarının yakından tanıdığı bir X hesabı olan Alvin, paylaştığı bir fotoğraf ile gerçek zamanlı metin çeviri özelliğinin WhatsApp'ta da kullanılabileceğini kesinleştirdi. Paylaşılan fotoğrafta Korece olarak gelen mesajların hemen altında İngilizce çevirilerinin yer aldığı, İngilizce olarak yazılan mesajların ise Korece olarak gönderildiği görülüyor.

Öncelikle, Samsung'un gerçek zamanlı metin çeviri özelliğinin 3. parti uygulamalarda çalışacağına dair resmî bir açıklaması olmadığını belirtelim. Dolayısı ile söz konusu özellik WhatsApp ile çalışıyor olsa da Telegram ya da diğer uygulamaları desteklemiyor olabilir. Cihazlar satışa sunulduğunda bu konuda daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Samsung Galaxy S24 Serisinin ön inceleme videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz