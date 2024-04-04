Ekran bileşenleri üreticisi Anapass, Samsung Galaxy S24FE için DDI adı verilen ekran sürücüsü üretecek.

Samsung Galaxy S24FE için kullanılacak ekran ve DDI bilgileri ortaya çıktı. Akıllı telefonların pek çok bileşenleri bulunuyor ve bu bileşenlerden arasında, DDI olarak da adlandırılan ekran sürücüleri de yer alıyor. Akıllı telefonların işlediği verileri görüntüye dönüştüren, görsel kalitesi üzerinde önemli rol oynayan DDI'lar için Samsung, Galaxy S24FE modelinde Anapass ile işbirliğine gidiyor.

Samsung Galaxy S24FE'de kullanılacak OLED ekranlar için Anapass DDI'ın kullanılması, telefonun tasarımı üzerinde de etkili olabilir. Daha önce zaman kontrolcüleri üzerinde uzmanlaşan firma, geliştirdiği DDI ile birlikte telefon çerçevelerinin de incelenebilmesi açısından avantaj sağlıyor.

Milyonlarca DDI üretilecek

Galaxy S24FE'de esnek OLED ekranı kullanılacağı biliniyor. Bu nedenle de film üzerine çip paketlemesi yapılacak. Bunu gerçekleştirmek de cam üzeri entegrasyondan daha zor bir süreç olarak değerlendiriliyor. Bu zorluğa karşılık DDI'ın film üzerine yerleştirilmesi, panel için tasarım özgürlüğü sağlıyor ve çerçevelerin daha ince olmasını sağlıyor. Çip üzerinde film paketlemelerini ise Stemco üretilecek.

Samsung'un bu yılın yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi bu modelden milyonlarca adet satmayı planlıyor. Bu da Anapass'ın yıllık gelirinin 100 milyar won (2,366 milyar TL) seviyesine gelmesini sağlayacak.

Öte yandan bu iki firma arasındaki ilk anlaşma da değil. Samsung Display daha önce Çinli müşterilere yönelik geliştirdikleri varyantlar için de DDI tedariğini Anapass'tan gerçekleştirmişti. Bu alanda Samsung'un en büyük iki tedarikçisi ise Samsung System LSI ve Magnachip olarak göze çarpıyor.