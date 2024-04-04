Samsung, daha önce aylık güncelleme listesinden çıkarmış olduğu Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden aylık güncelleme listesine ekledi.

Samsung, birkaç gün önce sitesinde yer alan güncelleme listesini yenilemiş ve pek çok modeli aylık güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıp çeyrek başına (3 ayda 1) güncelleme alacak cihazlar arasına eklemişti. Bu modeller arasında Galaxy S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE (ve 5G olmayan varyantları) gibi modeller yer alıyordu. Ayrıca Galaxy Note 20 Ultra 5G ve 5G olmayan varyantı da aylık yazılım desteğini kaybetmişti.

Görünüşe göre Samsung bu listelerde tekrar bir değişiklik yaptı ve Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note Ultra 5G ve 5G olmayan varyantı, Galaxy S20 FE ve 5G varyantı bir kez daha aylık güvenlik güncellemesi alan modeller arasına taşındı. Bu durumun elbette bir nedeni de var.

4 yıl destekleme vaadi Samsung'u değişikliğe zorladı

Samsung, bu modelleri piyasaya sürerken yaptığı açıklamada "4 yıl boyunca güncelleme desteği" sözü vermişti. Her ne kadar Galaxy S20 serisi 2020 yılının başlarında piyasaya çıkmış olsa da, Galaxy Note 20 5G, Note Ultra ailesi ve Galaxy S20 FE ailesi yılın sonlarında piyasaya girmişti. Samsung da dört yıllık destek zorunluluğunu yerine getirmek için bu modelleri bir kez daha aylık güncelleme alacak cihazlar arasına taşıdı.

Bu modeller yıl sonuna kadar aylık güncelleme almaya devam edecekler. Bu yılın son çeyreğinde ise Samsung'un söz verdiği 4 yıllık destek sona ermiş olacak. Sonrasında modellerin yeniden 3 ayda bir güncelleme alan modeller arasına taşınması bekleniyor.