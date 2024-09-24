Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Geekbench testleri ortaya çıktı. Önümüzdeki yılın başında gelecek telefonun, bazı konularda en büyük rakibinin önünde olacağı görüldü.

iPhone 16 Pro Max, geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine girmişti. Sonuçlarda, telefonun etkileyici bir performans gösterdiği görülürken M1 çipten bile daha hızlı olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazın en büyük rakibi olacak Samsung Galaxy S25 Ultra’dan performans testleri geldi.

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın çıkışına hâlâ uzun bir süre var. Cihaz, 2025 başında resmen tanıtılacak. Ancak şimdiden birçok detayı sızmış durumda. İşlemcisi de bunlardan biri. Telefon, bir sürpriz olmazsa yeni Snapdragon 8 Gen 4’ten güç alacak. Geekbench veri tabanında keşfedilen test sonuçları da bu işlemcinin ve Galaxy S25 Ultra’nın performansını ortaya koyuyor.

Galaxy S25 Ultra, çoklu çekirdek puanlarında iPhone 16 Pro Max'ten önde

Verilere göre Galaxy S25 Ultra, tek çekirdekte 3069 puan, çoklu çekirdekte ise 9080 puan almayı başardı. 12 GB RAM kapasitesi ve Android 15 ile geleceği de görüldü. Cihaz, testlerde iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı.

iPhone 16 Pro Max verilerinde A18 Pro çipin tek çekirdekte 3429 puan aldığını görmüştük. Buna göre Samsung Galaxy S25 Ultra ile oldukça yakınlar ancak yeni iPhone modeli biraz daha önde.

Asıl fark, çoklu çekirdekte ortaya çıkıyor. Öyle ki verilere göre S25 Ultra, çoklu çekirdek puanlarında en büyük rakibinden %18 daha hızlı olacak. Önceki nesil S24 Ultra’ya kıyasla da çok önde olduğunu görebiliyoruz. Geçen senenin modeli, sırasıyla 2300 puan ve 7000 puan almıştı.

Galaxy S25 Ultra’nın çıkışına hâlâ uzun bir süre var. Bu yüzden performans verilerinin değişebileceğini tahmin edebiliriz. Hem GPU hem de CPU tarafında iPhone 16 Pro Max’i tamamen geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek.