Bir geliştirici, Lineage OS aracılığı ile Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note2 için Android 14 güncellemesi geliştirdi.

Belli bir yaşın üstündeki takipçilerimiz, Samsung Galaxy S3 ve Galaxy Note2 modellerinin piyasaya sürüldükleri dönemde belediye dağıtmışçasına ne kadar yaygın olduklarını hatırlayacaklardır. Öyle ki Galaxy S3, dünya çapında toplamda 70 milyondan fazla satılırken Galaxy Note2 de satışa sunulduğu ilk 100 günde 20 milyon satış adedini geçmişti.

Kendinizi yaşlı hissetmenizi istemeyiz ancak bu iki efsane telefon günümüzden 12 yıl önce, 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Üretimleri yıllar yıllar önce sona erdi ve Samsung, Android 4.4 KitKat sürümüyle son kez güncelleyerek iki cihazı kaderine terk etmişti. Ancak şimdi, Galaxy S3 ve Galaxy Note2'yi Android 14'e yükseltmenin bir yolu var.

Unutulmaz Samsung modellerine Android 14 geldi

Bir geliştirici, Android 14 tabanlı Lineage OS 21 ile Galaxy S3 ve Galaxy Note2'ye en güncel Android arayüzünü ve özelliklerini getiren bir custom ROM yayınladı. Söz konusu ROM, tüm modellerde çalışmıyor ancak yine de çekmecesinde antika olarak Galaxy S3 ya da Galaxy Note2 bulunduran bir takipçimiz varsa, buraya tıklayarak deneyebilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi söz konusu yazılım, Samsung tarafından sunulan resmi bir güncelleme olmadığından pek çok hata ile karşılaşmanız olası. Kaldı ki 12 yaşında bir telefona Android 14 yüklediğinizde alacağınız performans zaten soru işareti. Ayrıca custom ROM'u yüklemeniz halinde cihaza bulaşabilecek olası zararlı yazılımlar için de herhangi bir sorumluluğumuz olmadığını belirtelim.

Android 14 ile çalışan Samsung Galaxy S3'ün arayüzü şu şekilde: