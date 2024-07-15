Samsung'un bu yılki amiral gemisi tabletleri olacak Galaxy Tab S10 serisinin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta yeni katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturan Samsung, bu yıl içinde amiral gemisi tabletlerinde de güncellemeye gidecek. Yakında Tab S9’un halefi olacak Galaxy Tab S10 serisinin tanıtıldığını göreceğiz.

Tab S10 serisi hakkında düzenli olarak bilgiler geliyordu. Ancak ne zaman tanıtılacağına dair pek bilgi edinememiştik. Nihayet bugün bu konuda gelişme yaşandı.

Galaxy Tab S10 serisi, ekimde gelecek

Sızıntılarıyla bilinen Max Jambor’un X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Güney Koreli teknoloji devi, yeni tabletlerini ekim ayında tanıtacak. Tab S9, Temmuz 2023’te tanıtılmıştı. Bu da yeni nesil tabletlerde biraz gecikme yaşanacağı anlamına geliyor. Nedeni muhtemelen geçen haftaki Galaxy Unpacked etkinliğinde çok fazla ürüne yer verilmesi ve Tab S10’un biraz daha ileriye itilmesi.

Tab S10 serisiyle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı görmüştük. Gelen bilgilere göre seride MediaTek Dimensity 9300 işlemciler göreceğiz. Ayrıca şirketin çok büyük bir değişiklik yaparak 11 inçlik standart modeli kaldıracağı, bunun yerine sadece 12,4 ve 14,6 inçlik Plus ve Ultra modelleri sunacağı söyleniyor.