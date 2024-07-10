Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Buds3&Buds3 Pro ile Galaxy Watch7&Watch7 Ultra'nın Türkiye fiyatları açıklandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dakikalar önce yeni Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirdi ve başta yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları olmak üzere kablosuz kulaklık ve akıllı saatlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Böylece Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Buds3&Buds3 Pro ile Galaxy Watch7&Watch7 Ultra ile resmen tanışmış olduk.

Samsung, hem donanımsal hem yazılımsal hem de yapay zekâ özellikleriyle beğeni toplamayı başardı. Ancak konu teknolojik ürün olunca ilk baktığımız konulardan biri fiyatı oluyor. Samsung Türkiye, Galaxy Unpacked etkinliğinin hemen ardından en yeni amiral gemisi ürünlerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

İşte Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan tüm ürünler ve fiyatları:

Samsung Galaxy Z Flip6 fiyatı:

Depolama Fiyatı 256 GB 58.999 TL 512 GB 62.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip6 hakkında tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold6 fiyatı:

Depolama Fiyatı 256 GB 512 GB 89.999 TL 1 TB 98.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip6 hakkında tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro fiyatı:

Samsung Galaxy Buds3 4.499 TL Samsung Galaxy Buds3 Pro 6.999 TL

Samsung Galaxy Buds3 ve Buds3 Pro hakkında tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch7 ve Watch7 Ultra fiyatı:

Samsung Galaxy Watch7 9.999 TL Samsung Galaxy Watch Ultra 43.999 TL

Samsung Galaxy Watch7 ve Watch7 Ultra hakkında tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Ring fiyatı:

Samsung Galaxy Ring 399 dolar

Samsung Galaxy Ring hakkında tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.