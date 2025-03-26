Katlanabilir telefon alanının lideri Samsung, bu yıl da yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturacak. Temmuz gibi gelmesi beklenen Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7’den sızıntılar görüyorduk. Şimdi bu telefonlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Galaxy Z Flip7’nin kılıfları ortaya çıktı. Güvenilir kaynak Ice Universe tarafından paylaşılan kılıflar, tasarım ve ekran gibi konular hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.
Daha büyük kapak ekranıyla gelebilir
Paylaşılan görsellere baktığımızda, Z Flip7 modelinin tasarımında öyle çok büyük bir değişiklik yapılmadığını görebiliyoruz. Kavisli köşeler, boyut gibi konularda aynı kalacak gibi görünüyor. Ancak küçük farklılıklar olduğunu da belirtmeden geçmemek gerek.
Flip 7 kılıflarına göre telefonun çerçevelerinde incelme yapılmış. Neredeyse yok gibi görünüyorlar Bu da daha ince çerçeveli olabileceğinin ve daha büyük bir kapak ekranıyla gelebileceğinin bir göstergesi. Z Flip6’da 3,4 inçlik bir kapak ekranı vardı. Flip7’de bundan daha da büyüğünü görmek kullanıcıları çok mutlu edecektir. Tahminler, 4 inç civarına kadar çıkabileceği yönünde.
Z Fold 7’nin koruyucu camının görüntüsü de paylaşıldı
Sızıntı sadece Z Flip7’ye özel değil. Ice Universe, ayrıca yatay katlanabilir Z Fold7’nin de koruyucu camını içeren görüntüler paylaşmış. Bunda da ekranın büyüdüğü görülüyor. Öyle ki 6,3 inç olan ekran, 6,5 inç seviyesine çıkarılacakmış.