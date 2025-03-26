Samsung Galaxy Z Flip7'nin kılıfları, Z Fold7'nin ise koruyucu camı sızdırıldı. Sızıntılar, telefonların tasarımlarıyla ilgili fikir edinmemizi sağlıyor.

Katlanabilir telefon alanının lideri Samsung, bu yıl da yeni amiral gemisi katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturacak. Temmuz gibi gelmesi beklenen Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7’den sızıntılar görüyorduk. Şimdi bu telefonlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galaxy Z Flip7’nin kılıfları ortaya çıktı. Güvenilir kaynak Ice Universe tarafından paylaşılan kılıflar, tasarım ve ekran gibi konular hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

Daha büyük kapak ekranıyla gelebilir

Paylaşılan görsellere baktığımızda, Z Flip7 modelinin tasarımında öyle çok büyük bir değişiklik yapılmadığını görebiliyoruz. Kavisli köşeler, boyut gibi konularda aynı kalacak gibi görünüyor. Ancak küçük farklılıklar olduğunu da belirtmeden geçmemek gerek.

Flip 7 kılıflarına göre telefonun çerçevelerinde incelme yapılmış. Neredeyse yok gibi görünüyorlar Bu da daha ince çerçeveli olabileceğinin ve daha büyük bir kapak ekranıyla gelebileceğinin bir göstergesi. Z Flip6’da 3,4 inçlik bir kapak ekranı vardı. Flip7’de bundan daha da büyüğünü görmek kullanıcıları çok mutlu edecektir. Tahminler, 4 inç civarına kadar çıkabileceği yönünde.

Z Fold 7’nin koruyucu camının görüntüsü de paylaşıldı

Sızıntı sadece Z Flip7’ye özel değil. Ice Universe, ayrıca yatay katlanabilir Z Fold7’nin de koruyucu camını içeren görüntüler paylaşmış. Bunda da ekranın büyüdüğü görülüyor. Öyle ki 6,3 inç olan ekran, 6,5 inç seviyesine çıkarılacakmış.