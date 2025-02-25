Samsung'un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7'nin kalınlığına dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Yeni sızıntılar, Samsung'un sevilen katlanabilir serisinin yeni üyesi Galaxy Z Fold 7'nin bugüne kadarki en ince katlanabilir telefonlarından biri olacağını ortaya koyuyor.

OnLeaks tarafından sızdırılan bilgilere göre telefon açık hâlde yalnızca 4,5 mm kalınlığında olacak. Bu da onu, şu anda dünyanın en ince kitap tarzı katlanabilir telefonu olan 4,2 mm’lik Oppo Find N5’e rakip yapıyor.

4,5 mm ile en ince katlanabilir telefonlardan biri olacak

ABD pazarında en ince katlanabilir telefon unvanını kazanacak olan Galaxy Z Fold 7, selefi Galaxy Z Fold 6’nın 5,6 mm’lik kalınlığını önemli ölçüde aşarken, Google’ın Pixel 9 Pro Fold (5,1 mm) ve OnePlus Open (5,8 mm) gibi rakiplerini de geride bırakıyor.

Telefon kapalı hâldeyken ise kamera çıkıntısı dâhil 9,5 mm, çıkıntısız ise yaklaşık 9 mm kalınlığında olacak. Boyut tarafında ise Galaxy Z Fold 7, 8,2 inçlik daha büyük bir iç ekran ve 6,5 inçlik daha geniş bir dış ekran ile önceki nesle kıyasla daha büyük bir telefon olacak. Samsung bu inceliğe rağmen 4.400 mAh pil kapasitesini korumayı planlıyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite'den alacak

Telefona gücünü Snapdragon 8 Elite işlemci verecek ve kamera tarafında 200MP ana kamera, 10MP telefoto ve 12MP ultra geniş kamera yer alacak.

Galaxy Z Fold 7’nin, Galaxy Z Flip 7 ile birlikte Temmuz 2025’te tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un etkinlikte ilk üç katlı telefonunu da duyurabileceği iddia edilse de sızıntılarıyla ünlü Max Jambor, bu modelin daha sonraki bir tarihe ertelendiğini öne sürüyor.

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