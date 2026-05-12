Samsung, Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 beta programını resmen başlattı. Yeni sürüm; daha esnek hızlı panel, gelişmiş erişilebilirlik özellikleri, yaratıcı araçlar ve şüpheli uygulamalara karşı daha güçlü güvenlik önlemleriyle geliyor.

Samsung, Galaxy S26 kullanıcılarının merakla beklediği One UI 9 beta programını resmen başlattı. Android 17 tabanlı yeni arayüz, ilk etapta belirli ülkelerde ve cihazlarda kullanıma sunuluyor.

Yeni sürüm, sadece “ufak tefek tasarım değişiklikleri” getiren klasik bir güncelleme gibi görünmüyor. Samsung; One UI 9 ile yaratıcılık araçlarını genişletiyor, hızlı ayarlar ekranını daha kişisel hâle getiriyor, erişilebilirliği güçlendiriyor ve güvenlik tarafında daha sıkı önlemler sunuyor.

One UI 9 ile Samsung telefonların kullanıcı deneyimi değişiyor

One UI 9 beta ile Samsung Notes uygulaması daha kullanışlı hâle geliyor. Kullanıcılar artık dekoratif bantlar ve farklı kalem çizgi stilleriyle notlarını daha kişisel bir görünüme kavuşturabilecek. Özellikle telefonda sık sık not alanlar için bu küçük ama keyifli yenilikler günlük kullanımda fark yaratabilir.

Kişiler uygulamasında da önemli bir değişiklik var. Samsung, Creative Studio’ya doğrudan erişim sunarak profil kartı oluşturmayı kolaylaştırıyor. Yani artık uygulamalar arasında gidip gelmeden, kişilerinize özel ve daha kişisel görünen profil kartları hazırlayabileceksiniz.

Hızlı panel artık daha fazla kişiselleştirilebiliyor

One UI 9’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri Quick Panel, yani hızlı ayarlar ekranı tarafında karşımıza çıkıyor. Samsung, parlaklık, ses ve medya oynatıcı bölümlerinin artık birbirinden bağımsız şekilde ayarlanabileceğini söylüyor. Bu da paneli kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

Ayrıca bu alanlar için daha fazla boyut seçeneği sunuluyor. Basitçe anlatmak gerekirse, hızlı panel artık “Samsung nasıl verdiyse öyle kullanın” anlayışından biraz daha uzaklaşıyor. Sık kullandığınız kontrolleri daha görünür, daha az kullandıklarınızı ise daha geri planda tutabileceksiniz.

One UI 9 erişilebilirlik tarafında da daha iddialı

Samsung, One UI 9 beta ile erişilebilirlik özelliklerini de geliştiriyor. Ayarlanabilir Mouse Key hızı sayesinde imleç kontrolü daha akıcı hâle geliyor. Bunun yanında Google ve Samsung’un daha önce ayrı sunduğu TalkBack özellikleri, yeni sürümde tek bir paket altında birleştiriliyor.

Yeni Text Spotlight özelliği ise seçilen metni daha büyük ya da daha net bir şekilde yüzen pencerede gösterebiliyor. Bu özellik, özellikle küçük yazıları okumakta zorlanan kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir. Samsung’un burada amacı, telefonu daha fazla kullanıcı için daha rahat kullanılabilir hâle getirmek.

Şüpheli uygulamalara karşı daha güçlü koruma geliyor

One UI 9’un güvenlik tarafındaki yenilikleri de dikkat çekici. Samsung’un açıklamasına göre sistem, yüksek riskli yeni uygulamalar tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarabilecek. Hatta bu uygulamaların çalıştırılmasını ve yüklenmesini engelleyerek silinmesini de önerebilecek.

Bu özellik, özellikle güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yükleyen kullanıcılar için önemli. Android dünyasında uygulama özgürlüğü büyük bir avantaj olsa da bu özgürlük bazen güvenlik risklerini beraberinde getirebiliyor. Samsung, One UI 9 ile bu riskleri biraz daha azaltmayı hedefliyor.

One UI 9 beta Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Samsung’un açıklamasına göre One UI 9 beta programı ilk etapta Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, Birleşik Krallık ve ABD’deki Galaxy S26 serisi kullanıcılarına açılıyor. Kullanıcılar beta programına Samsung Members uygulaması üzerinden başvurabilecek.

Ne yazık ki Türkiye, ilk beta ülkeleri arasında yer almıyor. Bu durum, güncellemenin Türkiye’ye hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor ancak beta programının ülkemizde ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor. Kararlı sürüm içinse Samsung’un ilerleyen dönemde daha net bir takvim paylaşması bekleniyor.