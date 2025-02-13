Trafikte bazılarımız sabit bir şekilde yolumuza devam ederken, bazılarımız sürekli şerit değiştirerek daha hızlı gitmeye çalışıyor. Peki, şerit değiştirmek gerçekten işe yarıyor mu yoksa psikolojik bir yanılgıdan mı ibaret?

Trafikte şerit değiştirmenin toplam yolculuk süresini ne kadar etkilediği üzerine bazı araştırmalar mevcut.

Özellikle o şeritten bu şeride geçerek tüm yolları deneyenlerin sürüşünü değiştirecek bilgileri açıklıyoruz.

Şerit değiştirmek zaman kazandırıyor mu?

Bazı sürücüler, daha hızlı gitmek için sık sık şerit değiştirerek trafik sıkışıklığından daha hızlı kurtulacağını düşünüyor ama araştırmalar bu yanılgıyı bozuyor. Sürekli şerit değiştirenler, sabit kalanlara kıyasla genellikle birkaç dakika bile kazanamıyor.

Toronto Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre sürekli şerit değiştiren sürücüler toplam seyahat süresinden en fazla %2 kazanç sağlıyor ancak bu kazanç genellikle yoğun trafikte etkisini kaybediyor ve şerit değiştirmek sanıldığı kadar büyük bir avantaj sunmuyor.

Yapılan bir simülasyonda ise şerit değiştiren sürücülerin genellikle çok az zaman kazandığı ancak daha fazla risk aldığı ortaya çıktı. Yani şerit değiştirerek öne geçmek mümkün olsa da bunun faydası oldukça sınırlı.

Şerit değiştirmenin risklerini de göz ardı etmemek lazım.

Sürekli şerit değiştirerek zaman kazanmadığımız gibi bir yandan birçok riski de beraberinde getirmiş oluyoruz. Bunlardan ilki tabii ki kaza yapma olasılığı.

Kör noktalardaki araçları fark etmeme riski yükseldiği gibi ani manevralarla diğer sürücülerin tepkisini de zorlaştırıyoruz. Ayrıca hız farkı nedeniyle arkadan gelen araçları tehlikeye sokmak da cabası.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre trafik kazalarının %10'undan fazlası yanlış şerit değişimlerinden kaynaklanıyor. Özellikle sıkışık trafikte yapılan ani şerit değişimleri, arkadan çarpma veya yan çarpışma kazalarına neden olabiliyor.

Bir başka araştırma ise şeritleri sık sık değiştiren sürücülerin, daha az şerit değiştiren sürücülere kıyasla kazaya karışma olasılıklarının iki kat daha fazla olduğunu buldu.

Şerit değiştirmek ayrıca trafiğin daha fazla sıkışmasına neden oluyor.

Genellikle yan şeridin bizim olduğumuz şeritten daha hızlı ilerlediği hissine de kapılabiliyoruz ancak bu tamamen algısal yanılgı.

Trafikte hareket eden gözlerimiz, yan şeritteki boşlukları daha fazla fark ediyor. Bu yüzden o şerit daha hızlı ilerliyormuş gibi geliyor. Ancak bir süre sonra orada da trafik sıkışıyor ve tekrar şerit değiştirme ihtiyacı doğuyor.

Bu döngü de gereksiz şerit değişiklikleri yapılmasına neden oluyor. Sonuç olarak; sürekli fren ve hızlanma dalgalanmaları oluşuyor ve bu dalga etkisiyle trafik daha fazla sıkışıyor.

Genel akış bozuluyor ve diğer araçlar da ani fren yapmaya zorlanıyor. Ayrıca yakıt tüketimi artıyor ve araçların karbon salınımı yükseliyor.

Peki şerit değiştirmek hangi durumlarda avantajlı?

Aslında her durumda şerit değiştirmek kötü bir fikir değil. Önünüzdeki araç çok yavaş gidiyorsa ve güvenli bir geçiş mesafesi varsa, şeridiniz kapanıyorsa veya yol çalışması varsa, çıkış şeridine girmeniz gerekiyorsa, ambulansa veya polis aracına yol vermek gibi acil durumlarda şerit değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumlar dışında, sürekli şerit değiştirmenin bir avantaj sağladığını söylemek güç.

Sonuç olarak sabırlı olan kazanıyor. Bu yüzden de gereksiz şerit değişimlerinden kaçının ve mümkün olduğunda sabit şeritte ilerleyin.

Bazen daha az hareket etmek, daha hızlı gitmenin anahtarı olabilir!

Trafikte aklınızda olsun: