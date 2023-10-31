Tıpkı şarkılarda söylendiği gibi dost canlısı olan Casper, tüm zamanların en ikonik çizgi film karakterlerinden biri. Ancak Casper'ın nasıl hayalet olduğu hep kafaları karıştıran bir soru oldu. Bakalım Casper'ın asıl hikâyesi neymiş?

Kaç yaşına gelirsek gelelim izlemekten asla sıkılmadığımız çizgi filmler, özellikle çocukluğumuzun vazgeçilmez parçalarından biri. Çizgi filmlerde izlediğimiz bazı karakterler de hikâyeleriyle unutulmaz olabiliyor.

Sevimli Hayalet Casper da bu çizgi film karakterlerinden biri. Yetişkinlerin korkuyla baktığı, çocukların çok sevdiği Casper’ın yaratıcısı Harvey Comics, onun hayalet bir anne babadan dünyaya geldiğini iddia etse de aslında hikâye biraz daha farklı. Hayalet Casper'ın gerçek hikâyesine hep birlikte bakacağız.

Casper karakterini ilk olarak, “Casper the Friendly Ghost” adlı kısa animasyon filminde gördük.

Famous Studios’a ait olan bu kısa filmler, 1945’ten 1959 yılına kadar devam etti. Yani Harvey Comics'in, Casper karakterinin haklarını Famous Studios'tan satın almasına kadar.

Çizgi romanlardan uyarlanan Casper'ın hikâyesi hep benzer bir formatı takip etti.

Casper, tam bir dost canlısı olsa da dış görünüşü insanları korkuttu ve başına da ne geldiyse hep bu yüzden geldi. Birçok Casper hikâyesinin temelini oluşturan bu filmlerde Casper'ın bir çocuk olduğu gerçeği, olay örgüsü için çok da önemli olmadı aslında. Çünkü Casper, çocukların bağ kurabileceği sevimli bir çizgi film karakterini öne çıkarmanın eğlenceli bir yolu olarak var oldu hep.

Casper ile bağ kurup büyüyen neslin, karakterin ölümlülüğü sorusunu gündeme getirmesi kaçınılmaz oldu.

Casper'ın hayalet çocuk olma durumu orijinal çizgi filmlerinde ya da çizgi romanlarında hiç gündeme gelmedi. Ancak 1960’lı yıllara geldiğimizde Harvey’ın çizgi romanlarında Casper'ın bir hayalet olduğu, çünkü anne ve babasının hayalet olduğu ortaya çıktı. Aslında Casper ölmemişti ama hayalet olarak doğmuştu. Yani o ölü bir çocuk değildi, sadece hayalet görünüşüne sahip olan apayrı bir türdü.

Casper’ın yaratıcısı Harvey Comics, her ne kadar Casper’ın hayalet bir anne babadan dünyaya geldiğini iddia etse de bu yanıtlar Casper hayranları için kesinlikle tatmin edici olmamıştı. Çünkü Casper’ın hikâyesi biraz daha farklıydı.

Peki Casper, gerçekten nasıl hayalet olmuştu?

Casper, aslında zatürreden ölen küçük bir çocuğun hayaletiydi! Çok uzun süre karda oynadığı için zatürreye yakalanan 12 yaşındaki Casper, annesini doğum sırasında kaybetmiş ve hayatında sadece babası kalmıştı.

Casper, bir gün babasına kar yağdıktan sonra kızakla oynamak için yalvarmıştı. Babası gönülsüz de olsa Casper’ı kıramamıştı ancak kar, Casper’a hiç iyi gelmemişti ve onu ölüme götüren zatürre hastalığına yakalanmasına sebep olmuştu.

1995 yapımı "Casper" filminde; Casper'ın, çocukluğunu hatırlamaya çalıştığı bir sahne vardı.

Christina Ricci'nin başrolde olduğu filmde, Kat'i eski yatak odasına götüren Casper, burada hafızasını tetikleyen bir kızak bulmuştu. Nasıl öldüğünü anlatan Casper, babasına arkadaşlık etmek için hayalet olarak kaldığını itiraf etmişti.

Ancak Hayalet Casper’ın hikâyesi burada bitmemişti tabii… Bizler Casper’ın ölüp hayalet olduktan sonraki anılarına hep birlikte şahit olmuştuk.

Casper'ın ölü bir çocuk olduğunun ipuçları verilmiş!

Karakterin yaratıcısı Harvey Comics, serinin ilk başlarında Casper’ın ölü bir çocuk olduğunu gizlememiş aslında. Mesela Casper, birçok kez üzerinde "Casper" yazan bir mezarın yanında durmuştu. Uyurken başını bu mezar taşının üzerine koyduğunu görmüştük. Casper'ın duşta tamamen görünmez bir şekilde kendini keselediği sahne de bu ipuçlarından biriydi.

Casper'ın nasıl öldüğüyle ilgili tüyleri diken diken yapan bir teori daha var.

Crazy dergisinin 8. sayısına göre (Aralık 1974) Casper, annesinin bıçaklanarak öldürülmesini izledikten sonra tacizci babası tarafından öldürüldü. Casper daha sonra Wendy ile babasının ve onun kız arkadışının canlı canlı yanmasına izin vererek intikamını aldı.

Casper’ın hayalet bir çocuk olduğu neden gizlendi?

Döneminin en çok izlenen çizgi filmlerinden biri olan Casper popülerleştikten sonra pedagojik bir bilinç gelişmiş. Çocuklara Casper'ın geçmişinde neden hayalet olduğu ve nereden geldiğini sorgulatmanın sakıncalı olduğu düşünülmüş.

Bir çocuğun bile ölebileceğini göstermek ve bunu bir filme uyarlamak son derece riskli bir iş aslında.

Filmin tamamı ölümle başa çıkmak üzerine kurulu olan hatta doğasında ölüm olan Casper gibi bir karakteri izleyen çocukların Casper'ın hayalet olmasının sebebini ölüme değil de anne babasının da hayalet olmasına bağlanmasına istemelerinin sebebi bu.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez çizgi filmlerden biri olan Casper'ın hayalete dönüşme hikâyesi hakkında sizler ne düşünüyorsunuz?