Düşünün ki dünyanın en zenginlerinden birisiniz ve para, sizin için bir engel değil. O zaman neden hayal gücünüzü sınırlandırıp sıradan bir araç sipariş edesiniz ki? Abu Dabi’nin renkli karakteri Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan için de durum tam olarak bu. Haydi gelin detayları içeriğimizde anlatalım.

Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, Abu Dabi’nin yönetici ailesi olan Nahyan ailesinin bir üyesi ve dünyada “Gökkuşağı Şeyhi” olarak tanınıyor.

20 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Şeyh Hamad, otomobillere olan sıra dışı tutkusu ve devasa araç koleksiyonuyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim.

Bu lakabı ona kazandıran ise sadece cesur karakteri değil, 1980'lerde Mercedes'e verdiği çılgın bir sipariş!

Mercedes'in dünyaca tanınan S-Class serisi, o dönemlerde de lüksün ve zarafetin simgesiydi.

Ancak Şeyh Hamad için bu yeterli değildi ve 1983 yılında düğünü için tam 40 adet S-Class sipariş etti.

Ancak o sıradan bir filo istemiyordu.

Arabalar gökkuşağının farklı renklerinde olacak ve hem içleri hem de dışları aynı renge boyanmış olmalıydı.

Mercedes bu sıra dışı talebi karşıladı, ancak bu sipariş o kadar devasa ve zahmetliydi ki, üretim hattını neredeyse durma noktasına getirdi.

Lüks otomobil devinin, bu talep karşısında zamanın da dar olmasıyla âdeta afalladığı söyleniyor.

Şirket, yoğun bir çaba sonucu bu çılgınca siparişi yetiştirse de bu süreç sonunda Mercedes’in üretim planlarının resmen alt üst olduğu belirtiliyor.

Hatta söylentilere göre, bu talebin ardından markanın sınırlı sayıda özel üretim siparişlerine farklı bir yaklaşım geliştirmek zorunda bile kalmış!

İşte Şeyh Hamad’ın bu efsanevi gökkuşağı filosu, onu sadece otomobil meraklıları arasında değil tüm dünyada tanınan bir isim hâline getirmeyi başarmış.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: