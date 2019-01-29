Shazam! Filminin Yönetmeni DC Hayranını Ağır Trolledi

Shazam! yönetmeni David Sandberg, filmin ana fragmanını soran bir DC hayranını, karakter filmin başında öldüğü için elimizde daha fazla görüntü yok diyerek trolledi.

DC’nin hayranları ile buluşturacağı en yeni yapımı olan Shazam!, 5 Nisan 2019’da resmi olarak vizyona girecek. Filmin vizyona girmesine 2 aydan biraz daha uzun bir süre kalmış olmasına rağmen ana fragman hala yayınlanmış değil.

Bir DC hayranı, Shazam!’ın ana fragmanının neden yayınlanmadığını Twitter üzerinden filmin yönetmeni David Sandberg’e sordu. Ancak filme olan merakın azalmasını istemeyen Sandberg, DC hayranını trollemeyi tercih etti.

‘’Filmde çok erken öldüğü için daha fazla Shazam! görüntüsüne sahip değiliz.’’ diyen Sandberg, ‘’Anlaşılan bu cesur karar bir hataydı.’’ sözleriyle fragman hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Aquaman ile zirve yapan DC evrenini daha da genişletecek olan Shazam! filminin 1. ve 2. fragmanını aşağıdaki bağlantılardan izleyebilirsiniz.