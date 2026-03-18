Marka Marka Sıfır Araba Kampanyaları, Kredi ve İndirimler- 2026 Mart Güncel

2026 güncel sıfır araba kampanyalarını derledik. Sıfır araba kredileri, indirimler veya diğer fırsatları detaylarda görebilirsiniz. İşte Mart 2026 marka marka sıfır araba kampanyaları...

2026 sıfır araba kampanyalarını marka marka derledik. Listemizde Volkswagen’den Opel’e, Chery’den BYD’ye kadar Türkiye pazarında öne çıkan pek çok otomobil markası yer alıyor. Güncel kampanyalar, sıfır araba kredileri; hem binek hem de SUV ve ticari araç segmentlerinde geniş seçenekler ve bilgiler sunuyor.

Sıfır araç alımında özellikle %0 faizli kredi, yüksek tutarlı finansman destekleri, nakit indirim ve takas desteği gibi fırsatlar, otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hâle getiriyor. Üstelik bazı markalar, bu avantajlara ek olarak ücretsiz donanım veya opsiyon paketleri de sunabiliyor. İşte marka marka 2026 sıfır araç kampanyaları…

OPEL sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Opel Corsa modellerinde 2026 kampanyası kapsamında 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteği sunuluyor. Edition MT6 versiyonunda bu tutar 150.000 TL seviyesindeyken, diğer donanımlarda ve elektrikli/hibrit versiyonlarda 300.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı bulunuyor.

Opel Frontera modellerinde 300.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi seçeneği sunulurken, alternatif olarak 50.000 TL ile 85.000 TL arasında değişen nakit indirim fırsatları da bulunuyor. Kampanya kapsamında bazı donanım seçenekleri ücretsiz veriliyor.

Mokka için 300.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlanırken, kredi yerine tercih edilebilecek yaklaşık 55.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneği de sunuluyor.

Astra ve Astra Elektrik modellerinde 300.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi desteği bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı versiyonlarda 100.000 TL’yi aşan nakit indirimler ve ücretsiz donanım seçenekleri dikkat çekiyor.

Combo ve Combo Cargo modellerinde 450.000 TL ile 600.000 TL arasında değişen %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Opel, 2026 yılında hem binek hem de ticari araç modellerinde %0 faizli kredi, nakit indirim ve ücretsiz opsiyon fırsatları sunuyor. Kampanyalar genellikle 12 ay vadeli finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Volkswagen sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

T-Cross modelinde dönemsel olarak yetkili satıcılara özel kampanyalar sunuluyor. Mart ayına özel fırsatlar kapsamında belirli donanım paketlerinde kampanyalı fiyat ve finansman avantajları sağlanırken, kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Taigo modellerinde de T-Cross’a benzer şekilde dönemsel satış kampanyaları uygulanıyor. Kampanyalar genellikle belirli motor ve donanım seçeneklerinde geçerli olurken, fiyat avantajı ve finansman seçenekleri birlikte sunuluyor.

Volkswagen genelinde uygulanan “vdf Klasik Kredi” kampanyasında %3,19’dan başlayan faiz ve 60 aya kadar vade öne çıkıyor. Bunun yanında peşinatlı alımlarda daha düşük faiz oranları sunulan özel kredi paketleri de bulunuyor.

Volkswagen’in 2026 kampanyalarında %0 faiz yerine daha çok uzun vadeli düşük faizli kredi seçenekleri öne çıkıyor. Özellikle 60 aya kadar vade ve peşinatlı kredi paketleriyle ödeme esnekliği sağlanıyor.

Renault sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Renault Clio modelinde 200.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca lansmana özel olarak 50.000 TL takas desteği de kampanya kapsamında yer alıyor ve bu da Clio’yu en avantajlı modellerden biri hâline getiriyor.

Megane Sedan modellerinde 150.000 TL ile 200.000 TL arasında değişen kredi seçenekleri sunuluyor. Bu kampanyada 6 ay vadeli finansman ve düşük faiz oranlarıyla sedan segmentinde cazip bir alternatif oluşturuluyor.

Yeni Renault Duster için 200.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi imkânı sunulurken, bazı kampanyalarda ek olarak 75.000 TL’ye varan takas desteği de sağlanıyor. SUV segmentinde fiyat/performans odaklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Renault Austral modelinde doğrudan kredi yerine dikkat çeken bir nakit indirim kampanyası bulunuyor. Kampanya kapsamında 330.000 TL’ye varan indirim fırsatı sunularak modelin fiyatı önemli ölçüde aşağı çekiliyor.

Elektrikli Renault 5 E-Tech modelinde kampanya daha çok fiyat avantajı üzerine kurulu. Nakit alımlarda yaklaşık 1.625.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve elektrikli araç almak isteyenler için erişilebilir bir alternatif sunuyor.

Renault’un 2026 kampanyalarında öne çıkan detay, Clio, Megane Sedan ve Duster gibi modellerde sunulan 200.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı oluyor. Buna ek olarak özellikle Clio’da 50.000 TL takas desteği gibi avantajlar da sunulurken, bazı modellerde kredi yerine nakit indirim seçenekleri bulunuyor.

TOGG sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Togg T10X modelinde 500.000 TL ile 750.000 TL arasında değişen, 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Daha yüksek tutarlı finansman isteyenler için ise 1.300.000 TL – 1.700.000 TL seviyesine kadar çıkan, 36-48 ay vadeli düşük faizli kredi alternatifleri de bulunuyor.

Yeni sedan model T10F’te de benzer şekilde 750.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Bunun yanında daha uzun vadelerde milyon TL seviyesinde finansman ve düşük faizli ödeme planları sunuluyor.

Togg’un 2026 kampanyalarında %0 faizli kredi ve yüksek tutarlı finansman seçenekleri öne çıkıyor. Belirli versiyonlarda araç bedelinin büyük kısmına hatta tamamına yakın finansman sağlanabiliyor.

FIAT sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Fiat Egea ailesinde 200.000 TL’ye kadar kredi desteği sunulurken, kampanyada yaklaşık %1,99 faiz oranı ve 12 ay vade seçeneği öne çıkıyor. Ayrıca bazı versiyonlarda nakit indirimli fiyat avantajları da bulunuyor

Grande Panda modellerinde 300.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunulurken, bazı kampanyalarda %0 faiz seçeneği veya alternatif olarak nakit indirim fırsatı sağlanıyor. Bunun yanında farklı faiz oranlarıyla ek finansman seçenekleri de bulunuyor.

Fiat 600 modelinde 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve yaklaşık %1,99 faiz oranı ile finansman desteği sunuluyor. Şehir içi SUV segmentinde uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli 500e modelinde 280.000 TL’ye kadar kredi imkânı sağlanırken, buna ek olarak belirli dönemlerde nakit indirim kampanyaları da sunuluyor.

Topolino modelinde 250.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Buna ek olarak yaklaşık 90.000 TL’ye varan nakit indirim kampanyası da dikkat çekiyor.

Fiat’ın 2026 kampanyalarında Egea, 600 ve 500e gibi modellerde 200.000 TL üzeri kredi seçenekleri ve farklı faiz oranlarıyla finansman desteği sunuluyor. Grande Panda ve Topolino gibi modellerde ise %0 faizli kredi ve nakit indirim alternatifleri öne çıkıyor.

Toyota sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Toyota C-HR Hybrid için kampanya kapsamında başlangıç fiyatı 1.999.000 TL olarak açıklanırken, ÖTV muafiyetli müşterilere özel 300 bin TL’ye kadar kredi desteği sunuluyor. Kampanyada 12 ay vadeli ve %1,49 faiz oranlı finansman imkânı dikkat çekiyor.

Yerli üretim Corolla Sedan modeli, kampanya kapsamında özellikle ÖTV muafiyeti avantajıyla öne çıkarılıyor. Kampanyanın Mart ayı boyunca geçerli olduğu ve bayiler üzerinden detaylandırıldığı belirtiliyor.

Proace City modelinde 600 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli ve %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya, özellikle ticari kullanıcılar için finansman avantajı odaklı olarak öne çıkıyor.

Toyota, Mart 2026 kampanyalarında binek ve hafif ticari araçlar dahil geniş ürün gamında indirimler sunuyor. Kampanya kapsamında bazı modellerde indirim tutarları yüz binlerce TL’yi aşarken, üst segmentte milyon TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Skoda sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Škoda Superb modeli kampanya kapsamında “çok özel fiyat avantajlarıyla” sunulurken, 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi desteği sağlanıyor. Kampanya özellikle üst segment sedan kullanıcılarına yönelik finansman avantajıyla öne çıkıyor.

Yeni Škoda Elroq modeli kampanya kapsamında “çok özel fiyat avantajlarıyla” showroomlarda yer alıyor. Elektrikli model tarafında doğrudan fiyat indirimi odaklı bir kampanya sunuluyor.

Škoda Kamiq modeli kampanya kapsamında ÖTV avantajlarıyla sunuluyor. Özellikle giriş ve orta segment SUV tarafında vergi avantajı dikkat çekiyor.

Škoda’nın Türkiye kampanyalarında SUV ve sedan modellerde geniş kapsamlı fiyat avantajları sunuluyor. Kampanyalar model bazında değişirken, bazı araçlarda yüz binlerce TL’yi bulan indirimler dikkat çekiyor.

Peugeot sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Peugeot 2008 modelinde 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Kredi kullanmak istemeyenler için ise 50.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Elektrikli E-208 modelinde 350.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı sağlanırken, alternatif olarak 20.000 TL’ye kadar nakit indirim avantajı da sunuluyor.

E-2008 modelinde 250.000 TL’ye kadar kredi seçeneği sunulurken, yaklaşık %0,49 faiz oranı ve 12 ay vade ile finansman desteği öne çıkıyor. Alternatif olarak nakit indirim fırsatları da bulunabiliyor.

Peugeot 3008 modelinde 700.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Bu kampanya genellikle 6 ay vadeli ve yaklaşık %0,49 faiz oranıyla dikkat çekiyor.

Peugeot 408 modelinde 500.000 TL’ye kadar kredi seçeneği sunulurken, düşük faizli finansman seçenekleriyle modelin erişilebilirliği artırılıyor.

5008 modelinde 1.000.000 TL’ye kadar kredi desteği sağlanırken, genellikle 6 ay vadeli ve düşük faiz oranlı kampanyalar sunuluyor.

Peugeot’un 2026 kampanyalarında 200.000 TL’den başlayıp 1.000.000 TL’ye kadar çıkan kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Özellikle 2008, 3008 ve 5008 modellerinde %0 faizli veya düşük faizli finansman imkânı sunulurken, elektrikli modellerde ek avantajlar da bulunuyor.

Hyundai sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Hyundai i20 modeli kampanya kapsamında 128 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Kampanya Mart boyunca geçerli olup özellikle üst donanım versiyonlarında öne çıkıyor.

Hyundai Bayon modeli için 145 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL’ye 12 ay %0 faizli kredi desteği sağlanıyor.

Hyundai Tucson modelinde 143 bin TL’ye varan indirim kampanyası sunuluyor. Kampanya Mart ayı boyunca geçerli olup özellikle belirli donanım paketlerinde yoğunlaşıyor.

Hyundai Kona modelinde sınırlı fiyat avantajları sunulurken, elektrikli versiyonda yaklaşık 95 bin TL’ye varan indirim dikkat çekiyor.

Hyundai’nin Mart 2026 kampanyalarında hem binek hem SUV modellerde geniş kapsamlı indirimler ve finansman destekleri sunuluyor. Bazı modellerde indirimler 100 bin TL’nin üzerine çıkarken, 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

BYD sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

BYD SEAL Design 31 Mart 2026’ya kadar 48 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %2,59 faizle aylık ~37.5 bin TL’den başlayan taksitler sunuluyor. Tüzel müşterilere özel daha düşük tutarlı ve kısa vadeli alternatif de var.

BYD TANG: 31 Mart 2026’ya kadar 48 ay vadeli 1.000.000 TL krediye %2,42 faizle aylık ~36.3 bin TL’den başlayan taksitler sunuluyor. Tüzel müşterilere özel kısa vadeli yüksek tutarlı kredi seçeneği de mevcut.

BYD, Seal Design ve Tang modelinde 31 Mart'a kadar geçerli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Chery sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Chery Tiggo 7 modeli kampanya kapsamında ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle sunuluyor. Kampanya özellikle Prestige donanım seviyelerinde geçerli olup finansman avantajı öne çıkıyor.

Chery Tiggo 8 modelinde ise ticari müşterilere yönelik 1 milyon TL’ye kadar 6 ay vadeli %1,28 faizli kredi imkânı sunuluyor. Alternatif kampanyalarda 600 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi seçenekleri de bulunuyor.

Chery’nin Türkiye kampanyaları ağırlıklı olarak Tiggo 7 ve Tiggo 8 modelleri üzerine yoğunlaşıyor. Kampanyalarda doğrudan fiyat indirimi yerine yüksek tutarlı kredi ve faiz avantajları öne çıkıyor.

BMW sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

BMW 320i Sedan modelinde 2026 kampanyaları kapsamında 1.500.000 TL ile 2.250.000 TL arasında değişen kredi seçenekleri sunuluyor. 6 aya kadar %0 faizli finansman imkânı bulunurken, daha uzun vadelerde düşük faiz oranlarıyla ödeme planı oluşturulabiliyor.

520i Sedan modelinde yüksek tutarlı finansman ve takas desteği öne çıkıyor. Kampanyalarda milyon TL seviyesinde kredi seçenekleri ve ciddi takas destekleri sunulurken, premium segmentte güçlü bir avantaj sağlanıyor.

BMW X3 modelinde dönemsel olarak indirimli fiyatlar ve finansman seçenekleri birlikte sunuluyor. Kullanıcılar kredi desteği veya takas indirimi arasında tercih yapabiliyor.

Elektrikli BMW iX1 ve iX2 modellerinde yaklaşık 1.000.000 TL’ye kadar kredi için 6 ay %0 faiz seçeneği dikkat çekiyor. Alternatif olarak daha uzun vadelerde düşük faizli ödeme planları sunuluyor.

Tamamen elektrikli i5 modelinde yüksek tutarlı kredi ve takas desteği birlikte sunuluyor. Kampanyalar genellikle milyon TL seviyesinde finansman ve düşük faiz oranlarıyla premium elektrikli segmentte öne çıkıyor.

BMW’nin 2026 kampanyalarında premium segmente uygun olarak yüksek tutarlı kredi ve takas destekleri öne çıkıyor. Özellikle elektrikli modellerde ve üst segment araçlarda kısa vadede %0 faiz, uzun vadede düşük faizli finansman seçenekleri sunuluyor.

AUDI sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

Audi A6 Sedan 1.000.000 TL'ye kadar 6 ay vade %0 kredi fırsatıyla satılıyor.

Audi A6 e-tron modelinde 2.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Premium elektrikli sedan segmentinde yüksek tutarlı faizsiz finansman desteğiyle dikkat çekiyor.

Q6 e-tron modelinde de benzer şekilde 2.000.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Elektrikli SUV segmentinde güçlü finansman desteği sunan modeller arasında yer alıyor.

Audi Q4 e-tron ve Sportback versiyonlarında 1.000.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Elektrikli SUV almak isteyen kullanıcılar için daha erişilebilir bir seçenek oluşturuyor.

Audi’nin 2026 kampanyalarında özellikle elektrikli modellerde 1.000.000 TL – 2.000.000 TL arası %0 faizli kredi seçenekleri öne çıkıyor. Kampanyalar genellikle kısa vadeli (6 ay) finansman üzerine kurulu.

Mercedes sıfır araç kampanyaları - 2026 Mart

C Serisi modellerde 3.000.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay vadeli yaklaşık %3,15 faiz oranı sunuluyor. Premium sedan segmentinde yüksek tutarlı finansman desteğiyle öne çıkıyor.

E Serisi modellerde 4.000.000 TL’ye kadar kredi imkânı sağlanırken, 36 ay vadede yaklaşık %3,15 faiz oranı uygulanıyor. Üst segmentte güçlü finansman seçenekleri sunuluyor.

GLC Coupé ve CLA modellerinde 3.000.000 TL’ye kadar kredi seçenekleri bulunuyor. 36 ay vadeli düşük faizli finansman paketleriyle SUV ve coupe segmentinde avantaj sağlanıyor.

EQS gibi elektrikli modellerde 4.000.000 TL’ye kadar kredi desteği sunuluyor. Kampanyalar genellikle düşük faizli uzun vadeli finansman üzerine kurulu.

Vito ve Sprinter modellerinde 1.000.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0 faiz seçeneği sunulurken, daha uzun vadelerde düşük faizli alternatifler bulunuyor.

Mercedes-Benz’in 2026 kampanyalarında premium segmente uygun olarak milyon TL seviyesinde kredi ve düşük faizli finansman seçenekleri öne çıkıyor. Elektrikli ve ticari modellerde ise %0 faizli kredi fırsatları dikkat çekiyor.

Mart 2026 itibarıyla otomobil markalarının sıfır araç güncel kampanyalarını derledik. İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, kampanya detayları, indirim tutarları ve finansman seçenekleri markaların ve bayilerin güncel kararlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle sıfır araç kampanyaları ve Mart 2026 otomobil indirimleriyle ilgili en güncel bilgilerin yetkili satıcılardan teyit edilmesini öneriyoruz.