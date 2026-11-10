Sebebi Hiç Şaşırtmadı: Sıfır Telefonlarda ‘İkinci El Parça’ Dönemi Başlıyor!

Artan maliyetler ve stok krizi nedeniyle akıllı telefon üreticileri, bütçe dostu modellerde kullanılmış bellek çiplerine yöneliyor.

Elektronik sektörü, uzun süredir devam eden bellek maliyetlerindeki artış ve stok sıkıntılarıyla mücadele ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sorunun çözülmesinin yıllar alabileceğini fark eden bazı cihaz üreticileri ise eski donanım bileşenlerine ikinci bir şans veren alternatif çözümlere yönelmeye başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bütçe dostu telefonlarda "reballed" bellek kullanımı

TrendForce'un son raporuna göre DRAM sözleşme fiyatlarındaki artış bazı akıllı telefon markalarını bütçe dostu modellerinde "reballed" (yeniden lehimlenmiş) bellek bileşenleri kullanmayı değerlendirmeye itiyor. Kısaca reballed bellek eski donanımlardan sökülen kullanılmış belleklerin, başka cihazlara takılabilmesi için yeni lehim toplarıyla donatılması anlamına geliyor.

TrendForce, piyasadaki bu tür belleklerin çoğunluğunun LPDDR4X 4 GB modüllerden oluştuğunu ve giriş seviyesi 4G telefonlar için ideal olduğunu belirtiyor ancak DRAM fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve stoklarda rahatlama görülmemesi nedeniyle, düşük özellikli bileşenlerin ve kullanılmış belleklerin zamanla daha pahalı, ana akım olarak sınıflandırılan cihazlara da sızabileceği öngörülüyor.

Bellek krizi daha da derinleşebilir

Akıllı telefon sektöründe yenilenmiş bellek kullanımı yeni bir durum olmasa da henüz çok yaygın değil. TrendForce, geri dönüştürülmüş modüllerin 2026 yılında mobil RAM pazarının yüzde 3-4'ünü oluşturacağını tahmin ediyor; gelecek yıl ise bu oranın yüzde 7-9 seviyelerine kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Tayvan merkezli donanım şirketi TeamGroup'un CEO'su Chen Ching-wen da bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, devam eden bellek kıtlığında en kötü günlerin henüz gelmediğini ifade etti. Fiyatların önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğine inanan Ching-wen, nihayetinde piyasada hiç bellek kalmayacağı için insanların parası olsa dahi satın alamayacağı bir noktaya gelinebileceğini savunuyor.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in mesajları da pek farklı değil. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaşan şirket, yapay zeka ürünlerine olan talebin yavaşlamadığını ve bu nedenle bellek pazarının orta ve uzun vadede büyümesini sürdüreceğini belirtti. Bu durum üreticiler ve yatırımcılar için harika bir haber olsa da tüketiciler ve sektörün geri kalanı için endişe verici bir tablo çiziyor.