Silence Marka Elektrikli Motorlar, Türkiye’de Satışa Çıkıyor

Doğan Trend Otomotiv, İspanya'nın önde gelen elektrikli motosiklet üreticisi Silence'ın Türkiye distribütörü olduğunu açıkladı. Silence marka elektrikli motorlar, 3 farklı model ile ocak ayında satışa sunulacak.

İspanya’nın önde gelen elektrikli motosiklet markası Silence’ın Türkiye distribütörü olan Doğan Trend Otomotiv, önümüzdeki dönem Silence marka elektrikli motosikletleri Türkiye’de satışa sunmak için hazırlanıyor.

Elektrikli motosikletler, hem bireysel hem de ticari kullanım için satışa sunulacak. Türkiye'ye şimdilik sadece 3 farklı donanıma sahip motosiklet getirilirken, modellerin 2021 yılının Ocak ayında satışa sunulması bekleniyor.

Motosikletler, evde şarj edilmeye uygun bataryalara sahip

İspanya merkezli Silence, elektrikli motosiklet konusunda Avrupa’da ve özellikle kendi ülkesinde son derece önemli bir yere sahip. Yıllık 10 bin motosiklet ve 12 bin batarya paketi üreten şirket, Avrupa’nın en büyük ikinci motosiklet aküsü geliştiricisi olarak biliniyor.

Silence marka elektrikli motorlar, Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla Türkiye’de satışa sunulmaya başlanacak. Markanın sahip olduğu modellerin en dikkat çeken özelliklerinden birisi, bataryaların çıkarılıp evde ortamında şarj etmeye uygun bir yapıya sahip olması. Bu özellik sayesinde motosikletleri sadece şarj istasyonlarında şarj etme zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak.

Silence, Türkiye’ye 3 farklı model ile giriş yapacak. Doğan Trend Otomotiv, bu modellerin 2021 yılının Ocak ayında, belirlenen bayiler ve internet üzerinden satışa çıkacağını dile getirdi. Modellerin hangi satış fiyatıyla piyasaya sürüleceği ise henüz açıklanmadı. Dilerseniz Türkiye’ye gelecek yeni modellere daha yakından bakalım.

S01 7kW elektrikli motosiklet

Motor gücü: 7kW

Maksimum hız: 100 km

Menzil: 100 km (ekonomik sürüş modunda)

Ehliyet şartı: Bulunmuyor

S02 1,5 kW elektrikli motosiklet

Motor gücü: 1,5kW

Maksimum hız: 45 km

Menzil: 125 km (ekonomik sürüş modunda)

Ehliyet şartı: B sınıfı

S02 7kW elektrikli motosiklet