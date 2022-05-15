Skull and Bones'un Derecelendirmesi Ortaya Çıktı

Ubisoft'un yıllardır üzerinde çalıştığı ve 'ha çıktı ha çıkacak' derken yılan hikayesine dönen oyunu 'Skull and Bones'ta yeni bir gelişme meydana geldi. Merakla beklenen oyunun derecelendirmesi, Güney Kore'de ortaya çıktı.

Ubisoft’un bir süredir geliştirmekte olduğu ‘korsan’ temalı açık dünya oyunu 'Skull and Bones'tan geçtiğimiz haftalarda yeni sızıntılar ortaya çıkmış; sızıntılar sonrası oyunu dört gözle bekleyen oyun severlerin heyecanı daha da artmıştı. Şimdiyse merakla beklenen oyunun çıkış tarihinin yaklaştığını gösteren yeni gelişmeler yaşandı.

Buna göre Güney Kore’de Skull and Bones’un PC sürümünün derecelendirmesi ortaya çıktı. Güney Kore’nin Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi web sitesinde görülen Skull and Bones derecelendirmesi, oyuna kavuşmamızın çok yakında gerçekleşebileceğinin sinyallerini verdi.

Skull and Bones, gençler için uygun olmayacak

Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi web sitesine göre Skull and Bones, ‘Yetişkin’ (Mature) olarak sınıflandırıldı. Bu da oyunun gençler için uygun olmadığı anlamına geliyor.

Derecelendirme kapsamında oyuna dair verilen diğer ayrıntılara gelecek olursak; açıkçası elimizde hala elle tutulur sağlam bir detay bulunmuyor. "Arka planında korsanların altın çağının olduğu, Hint Okyanusu’nda geçen bir açık dünya aksiyon oyunu" şeklinde tanımlanan Skull and Bones’un ‘Yetişkin’ kategorisinde olmasının gerekçesi olarak ise oyunda yer alan uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı örnek gösteriliyor.

Merakla beklenen oyunun şu anda derecelendirme aşamasında olması ise, oyunun geliştirme aşamasında neredeyse sona gelindiğini gösteriyor. Ubisoft daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun Nisan 2023 gibi piyasadaki yerini alacağını söylemiş olsa da oyunun derecelendirmesinin ortaya çıkması, tarihin öne çekildiği beklentisini oluşturdu. Bununla birlikte oyunun beklenilen tarihte çıkış yapma olasılığı da mevcut. Yani fazla da ümitlenmemek gerek.