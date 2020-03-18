Slack, Kullanımı Kolaylaştırmak İçin Arayüzünü Güncelledi

Popüler iletişim ve mesajlaşma uygulaması Slack, arayüzünde önemli değişiklikler yapıyor. Slack'i kullanmayı daha kolay hale getirmeyi amaçlayan değişiklikler bugün yeni kullanıcılara sunuldu.

Slack, popüler iletişim uygulamasında büyük tasarım değişiklikleri yapıyor. Şirket bugün yayınladığı güncelleme ile daha iyi kenar çubuğu özelleştirmeleri, yeni düğmeler ve daha birçok yenilikle uygulamayı baştan aşağı yeniledi.

Slack'te en büyük değişim kenar çubuğunda yapıldı. Mesajlar, kanallar ve uygulamalar artık Slack'in kenar çubuğunda daraltılabilir şekilde listelenecek. Ayrıca kanalları ve grup konuşmalarını tek bir bölümün içine yerleştirebilecek ve tüm kenar çubuğunda istediğiniz yere sürükleyebileceksiniz. Ne yazık ki, yeni kenar çubuğu özellikleri sadece ücretli planlarda kullanılabilecek.

Kenar çubuğuna, yeni bir mesaj başlatmayı sağlayan büyük bir oluştur düğmesi de geldi. Oluşturulan bir mesajı DM olarak veya doğrudan bir Slack kanalına gönderebileceksiniz. Slack, yazdığınız bir mesajı gönder tuşuna basmadığınız sürece taslak olarak mesaj geçmişinde gösterecek.

Slack'te kişileri ve kanalları aramak da daha kolay bir hale geldi. Artık kanal pinglerini ve mesaj göndermek istediğiniz kişileri kenar çubuğunda bulabileceksiniz. Ayrıca kenar çubuğunun genişliğini özelleştirebilecek ve rengini 11 yeni tema ile değiştirebileceksiniz.

Slack'in yeni üst gezinme çubuğu da Slack'te arama yapmanıza yardımcı olacak. Yeni gezinme çubuğunu kullanarak Slack içinde kanallar ve özel mesajlar arasında hızlıca geçiş yapabileceksiniz. Bu geçişlerde web tarayıcısında geri gitmek için kullandığınız klavye kısayollarını veya mouse düğmelerini kullanabileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra Slack, tüm arayüzünde çok sayıda küçük değişiklikler yapıyor. Slack, şu anki tasarımının karmaşık olduğunu ve yapılan değişikliklerle uygulamayı herkesin kullanabileceği kadar kolay hale getirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Slack yeni tasarımını bugün iribarıyla kullanıcılara sunuyor. Şirket corona virüsü salgınının ardından uzaktan çalışma sistemine geçişlerin artması nedeniyle değişen arayüzü önce yeni kullanıcılara sunuyor. Yeni arayüz önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacak.