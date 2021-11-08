iPhone Fiyatları, 10 Yılda Asgari Ücrete Göre Kaç Kat Arttı?

Dolar kurunun yükselmesiyle iPhone fiyatları da seneler içinde kendisini katladı. Peki, iPhone fiyatları son 10 yılda asgari ücrete göre kaç kat artış gösterdi? Bu sorunun cevabını, tablo ve grafiklerle somut olarak verdik.

Türk Lirası’nın son yıllarda yaşadığı ve günümüzde de devam eden değer kaybı, her türlü üründe fiyatların artmasına neden oldu. Doların artmasıyla birlikte özellikle büyük oranda dışa bağlı olduğumuz teknolojik ürünlerde fiyatlar biz ‘ütopik seviyelere ulaştı’ dedikçe bizi daha da yanıltmayı başardı ve önüne herhangi bir sınır koymadan artma yolunda devam etti.

Bu artışı en somut bir şekilde görebildiğimiz ürünler, akıllı telefonlar oldu. Apple gibi fiyatını genel oranda sabit tutan bir şirketin telefonları dahi ülkemizde bir anda 3-4 bin TL’lik artışlar gördü. Peki, yaşanan bu artışlar asgari ücretle kıyaslandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? iPhone fiyatı, yıllar içinde asgari ücrete göre nasıl bir değişim gösterdi? Sizler için bu soruların cevabını net bir şekilde verdik.

iPhone fiyatları, son 10 yılda asgari ücrete göre nasıl değişti?

Yukarıda görmüş olduğunuz tablo, bu yılı da sayacak şekilde son 10 yılda piyasaya sürülen iPhone telefonların standart modellerinin başlangıç fiyatları ele alınarak hazırlandı. Yani aynı sene içinde tanıtılan iPhone SE veya aynı seride yer alan iPhone 5c ve iPhone XR gibi telefon modellerine bu tabloda yer verilmedi. Ayrıca 2019 yılında tanıtılan iPhone 11'in 2018 yılında tanıtılan iPhone Xs'ten ucuz olmasının nedeninin, Apple'ın isimlendirmede değişiklik yaprak 2019 yılından itibaren ortanca modeli iPhone 11 yerine iPhone 11 Pro olarak adlandırmasından, en uygun fiyatlı modeli ise iPhone 11R yerine iPhone 11 olarak adlandırmasından kaynaklandığını belirtelim.

Standart modeller üzerinden konuyu ele aldığımızda 2018 yılında Türkiye’de büyük bir sıçrama görüyoruz. Zira 2018 yılında seneyi 3,76’dan açan dolar, 31 Aralık günü 5,28 seviyesinde yılı kapattı (TCMB). Kur farkındaki bu yükseliş fazlasıyla hissedilebilir oldu.

Yukarıda görmüş olduğunuz tablo, bu yılı da sayacak şekilde son 10 yılda piyasaya sürülen iPhone serilerinin en yüksek modellerinin başlangıç fiyatları ele alınarak hazırlandı.

iPhone serilerinin en yüksek modellerine baktığımız durumdaysa yıllar arasında büyük oynamalar görüyoruz. Bunun nedeniyse hem kurdaki yükseliş, hem de Apple’ın serilerinde artık daha yüksek donanımlı ve haliyle daha yüksek fiyatlı modellere yer vermeye başlamasıydı.

Tabloyu daha net görelim:

iPhone fiyatlarının yıllar içindeki artışını ve asgari ücrete göre durumunu daha net görebilmek içinse görmüş olduğunuz bu alan grafiğini oluşturduk. Standart modelleri baz alarak oluşturduğumuz grafik, bize 2018 yılındaki artışı yeniden somut bir şekilde gösteriyor.

Her iki grafikte de net olarak görülebilen bir diğer veriyse 2019 yılını nispeten durgun geçiren doların 2020 yılında başlayan bu yıl da yükselişinin etkisini görmemizi sağlıyor. Yine bu yıllarda iPhone fiyatlarının asgari ücrete göre bir önceki yıla nazaran daha yüksek katlara ulaştığı görülmekte.

Peki önümüzdeki yıl durum nasıl olacak?

Önümüzdeki yıl durum nasıl olacak sorusunun cevabını vermek, ekonominin şu anki durumu nedeniyle pek de mümkün olmayabilir. Ancak bu noktada hatırlatmak istediğimiz önemli bir nokta bulunuyor: Apple, iPhone 13 serisinde Türkiye fiyatlarına tam da o günlerde yaşanan ani dolar kuru artışını yansıtmadı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl bu yıla göre daha yüksek iPhone fiyatlarıyla karşılaşmamız oldukça muhtemel.