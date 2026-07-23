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Sony, Sizi Christopher Nolan'a Çevirecek Sinema Kamerası FX5’i Tanıttı

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Sony, son yıllarda çıkardığı en üst düzey ürünlerinden biri olan sinema kamerası FX5’i tanıttı.

Sony, Sizi Christopher Nolan'a Çevirecek Sinema Kamerası FX5’i Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, kameralar konusunda da lider markalardan biri. Şimdi ise şirket, belki de son zamanlarda çıkardığı en önemli ürünü olan FX5’i tanıttı. Kompakt sinema serisine eklediği yeni modeli FX5 ile sektördeki çıtayı bir adım yukarı taşıyacak.

Şirket, 2021 yılında çıkardığı FX3 modelini piyasada tutmaya devam ederken, FX5 modelini daha yüksek bir fiyat etiketi ve üst düzey teknik özelliklerle konumlandırıyor. Gelin özelliklerine bakalım.

İçerikten Görseller

Sony, Sizi Christopher Nolan'a Çevirecek Sinema Kamerası FX5’i Tanıttı
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Karşınızda Sony FX5 sinema kamerası

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Kameranın kalbinde 16.6 MP çözünürlüğünde, tam kare Exmor RS CMOS sensör yer alıyor. Bu gelişmiş sensöre, dahili yapay zeka işleme birimine sahip BIONZ XR2 işlemcisi eşlik ediyor. Video tarafında oldukça iddialı olan cihaz, şu an için** 5K 60 fps ve 4K 120 fps çözünürlüklerinde** kayıt yapabiliyor. İleride yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile kameranın 5K 120 fps ve 4K 240 fps değerlerine ulaşacağı aktarılıyor.

Sony FX5’in öne çıkan en önemli özelliklerinden biri "open gate" kayıt desteği. Bu mod sayesinde kameranın tüm sensör genişliği ve yüksekliği kullanılarak 3:2 formatında video çekimi gerçekleştirilebiliyor. ksel alanının tamamından yararlanılması, özellikle sosyal medya platformları için dikey kırpma yaparken dikey piksel kaybı yaşanmasının önüne geçiyor.

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Cihaz, dışarıdan harici bir kaydediciye ihtiyaç duymadan doğrudan gövde içinde 16-bit lineer RAW kayıt da gerçekleştirebiliyor. Bu da 5K 60fps çözünürlükteki 3:2 open gate çıktının doğrudan cihaz içerisindeki karta RAW olarak kaydedilmesini sağlıyor. Sony, bu süreçte depolama ve sıkıştırma verimliliğini artırmak adına profesyonel X-OCN formatının LT, C1 ve C2 kodek seçeneklerini kullanıcıya sunuyor.

FX5, Sony’nin FX sinema serisi içinde "Dual Gain Shooting" teknolojisine sahip ilk kamera olma ünvanını da taşıyor. sistem, düşük ve yüksek kazanç değerlerinden gelen sinyalleri birleştirerek dinamik aralığı artırırken gürültüyü en aza indiriyor. Düşük ışık performansını güçlendirmek amacıyla cihazda ISO 800, ISO 4000 ve ISO 12800 olmak üzere üç farklı temel ISO değeri var. Kameranın genel dinamik aralığının ise 15+ stop olduğu ifade edilmiş.

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Gövde tasarımında, FX3 modeline kıyasla büyütülen 3.5 inç boyutunda ve 2.76 milyon nokta çözünürlüğünde dokunmatik, tam hareketli bir ekran kullanılan FX5; dahili soğutma fanı, daha büyük kapasiteli NP-SA100 batarya, güç ile veri için çift USB portu ve kablolu LAN girişi gibi özelliklere de sahip. Cihaz, sadece gövde olarak 4900 dolar fiyat etiketiyle sunulacak. XLR-H2 tutma kolu dahil paketiyle ise fiyatı 5500 dolara çıkıyor.

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Sony

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