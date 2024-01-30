2K'nın popüler FPS oyunu Spec Ops: The Line, Steam mağazasından kaldırıldı. Oyun Xbox mağazasında satılmaya devam ediyor.

2K Games, Spec Ops: The Line adlı oyunla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu oyunda sadece sonsuz tane düşmanı vurmuyorduk, sık sık oyun içerisinde yaptığımız seçimlerle ahlâki açıdan karar vermemiz gerekiyor. Yıkılmış bir Dubai'de geçen oyun oldukça olumlu yorumlara sahipti. Spec Ops: The Line, Steam mağazasından kaldırıldı.

Xbox mağazasında oyun satın alınabiliyor

Spec Ops: The Line, şu anda Xbox mağazasında oyun satın alınabiliyor. Ayrıca üçüncü parti oyun satış sitelerinde de bu oyunu satın almak mümkün oluyor. Üstelik oyun, hiçbir uyarı olmaksızın platformdan kaldırılmış oldu. Yine de bu durumu oyunun geri gelmeyeceği şeklinde yorumlamak çok da doğru değil.

Steam'de sık sık oyunlar platformdan kaldırılabiliyor ancak Spec Ops: The Line'ın başarısını ve aldığı olumlu yorumları düşündüğümüzde bu durum oldukça şaşırtıcı. Özellikle "Beyaz fosfor" sahnesi de oyundaki önemli anlardan biriydi ve FPS türünü daha modern, daha eleştirel hâle getirmekte önemli rol oynamıştı. İnsanı "kahraman olmaktan soğutan" bu yapımın kaldırılması, belki de oyunun geri gelişi için bir kapı açacaktır.

Spec Ops: The Line tam 12 yaşındaki bir oyun, yapımın çıkış tarihi 29 Haziran 2012. Belki de bu kaldırma kararının ardından yapım yakın zamanda Remastered olarak tekrar karşımıza çıkacaktır. .