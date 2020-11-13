Spider-Man: Miles Morales'te Türkçe Dil Desteği Olmayacak

PlayStation Türkiye, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Spider-Man: Miles Morales'te Türkçe dil desteğinin yer almayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacağını duyuran ekip, bu sorunun iletişim hatasından kaynaklandığını belirtti.

19 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde piyasaya sürülecek PlayStation 5'ten Türkiye'deki oyunseverler için üzücü haberler var. Geçtiğimiz günlerde Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneğiyle oyuncuların karşısına çıkacağı duyurulan Marvel's Spider-Man: Miles Morales oyununun Türkçe dil seçeneğine sahip olmayacağı ortaya çıktı.

Oyun dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Enis Kirazoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı görsele göre Spider-Man: Miles Morales ile ilgili arka planda yaşanan iletişim sıkıntısından dolayı bir yanlış anlaşılma yaşandı.

PlayStation Türkiye tarafından gönderilen mail:

PlayStation Türkiye tarafından konuyla ilgili gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Türkçe dil desteği içermeyecektir. İletişimde yaşanan bu hatadan dolayı özür dileriz. Diğer PS5 çıkış oyunları olan Astro's Playroom, Sackboy: Büyük Macera ve Demon's Souls oyunları Türkçe dil desteğiyle beraber geliyor. Bu konuda sorularınız olması durumunda bize ulaşabilirsiniz."

PlayStation Türkiye tarafından gönderilen bu mailin ardından birçok oyuncu, Twitter üzerinden PlayStation Türkiye'ye tepki göstermeye başladı. Oyunu Türkçe dil vaadiyle satın aldığını söyleyen oyuncular, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Esasında inceleme sürümlerinde Türkçe dil desteğinin bulunmaması ve oyunun Türkçe dublajlı herhangi bir fragmanının şimdiye kadar yayınlanmaması, oyuncuların kafasında soru işaretleri oluşturmuştu. Gelinen son noktada bu şüphelerin pek de yanlış olmadığını ve arka planda büyük bir iletişim sıkıntısı yaşandığını görebiliyoruz.

PlayStation Türkiye'den Türkçe dil desteğinin neden olmadığına ya da oyuncuların mağduriyetinin nasıl giderileceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, siz Spider-Man: Miles Morales'te Türkçe dil seçeneğinin olmaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.