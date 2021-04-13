Spotify, Arabalar İçin Akıllı Oynatıcısı Car Thing'i Tanıttı

Spotify, 2019 yılında açıkladığı stratejinin önemli bir adımı olan akıllı oynatıcısı “Car Thing” cihazını tanıttı. Dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, kullanıcılarının Spotify üzerinden çeşitli içeriklere erişmelerini sağlıyor.

Günümüzde milyonlarca insan otomobilleriyle bir yere giderken saatlerini geçiriyorlar. Can sıkıntısını gidermek ve beyni sürekli canlı tutabilmek için de müzik, sürücüler ve araba içindeki kişiler için fazlasıyla önemli olabiliyor. Birçok yeni otomobil mini bilgisayara sahip olurken eski modeller halen flaş bellek ve radyo gibi çözümlere muhtaç kalabiliyor.

Spotify’ ise bugün, özellikle eski model otomobillerde kullanılabilecek yeni ve hoş bir cihazını tanıttı. “Car Thing” isimli bu cihaz, temelde otomobilinizde eksik olan bilgisayarınızın yerini alacak. Küçük boyutlu ve üstünde bir adet döner düğmeye, dört adet de fiziksel düğmeye yer veren cihaz, Spotify’dan müzikleri, haberleri, eğlence içeriklerini ve podcast’leri dinlemenize olanak tanıyor.

Eski arabalara akıllı sistem getiren Car Thing:

Cihazı kontrol etme konusuysa yalnızca üzerindeki şık döner düğmeyle sınırlı değil. Dileyen kullanıcılar, istedikleri şeyleri dokunmatik ekranlı cihaza dokunarak ya da ses komutları vererek gerçekleştirebilirler. Ayrıca favori şarkılarına veya listelerine erişmek isteyenler, dört ön ayar düğmesini kullanarak her seferinde cihazda dolaşma zahmetinden de kurtulabilirler.

Spotify’ın yeni cihazı, aslında piyasada bulunan diğer araç içi bilgi-eğlence cihazlarına bir rakip olmayı hedeflemiyor. Bunun aksine şirket, yeni cihazını Mayıs 2019’da açıklanan “Her Yerde Bulunma Stratejisi (Ubiquity Strategy)” için bir adım olarak görüyor. Bu plan doğrultusunda Spotify, kullanıcılarına nerede olurlarsa olsun engelsiz dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Car Thing, şu an için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kişiler için satın alınabilir olacak ve davet sistemine göre satılacak. Cihazı satın almak için bu bağlantıya tıklayarak bekleme listesine girmeniz gerekiyor. Fiyat etiketi 80 dolar (yaklaşık 650 TL) olan cihaz, belirli bir süreliğine cihaz, seçili Spotify kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek. Cihazı kullanmak içinse Wi-Fi ya da hücresel bağlantıya sahip bir akıllı telefon ve Spotify Premium hesabı gerekiyor.