Spotify'a DJ'lere Windows Kullandıracak Bir Özellik Geldi: Exclusive Mode

Spotify, masaüstü uygulamasına eklediği Exclusive Mode ile ses kalitesini artırmayı hedefliyor. Windows kullanıcılarına sunulan özellik, daha temiz ses deneyimi sağlarken aynı anda diğer uygulamaların sesini kapatıyor.

Spotify, sonunda kullanıcıların uzun süredir beklediği o adımı attı. Özellikle “ses kalitesi düşük” eleştirileriyle sık sık gündeme gelen platform, masaüstü uygulamasına eklediği yeni özellikle bu algıyı değiştirmeye çalışıyor.

Exclusive Mode, ilk bakışta küçük bir yenilik gibi görünse de aslında müzik deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir değişiklik. Özellikle bilgisayar üzerinden müzik dinleyenler için fark yaratabilecek bir özellikten bahsediyoruz.

Daha temiz ve doğrudan ses deneyimi sunuyor

Bu modun mantığı oldukça basit: Spotify, ses çıkışını doğrudan kontrol ediyor ve Windows’un araya girip sesi işlemesini engelliyor. Bu sayede müzikler, daha az işlenmiş ve daha doğal bir şekilde kulağınıza ulaşıyor.

Özellikle yüksek kaliteli kulaklık veya ses sistemi kullananlar için bu fark daha net hissediliyor. Kısacası Spotify, bu özellikle birlikte “ben de artık daha iyi ses sunuyorum” demeye başlıyor.

Ama önemli bir sınırlama var

Tabii her güzel şeyin bir bedeli var. Exclusive Mode’u açtığınızda bilgisayarınızdaki ses tamamen Spotify’a ait oluyor. Yani arka planda YouTube açtınız, bir bildirim geldi ya da başka bir uygulama ses açmaya çalıştı… duyamıyorsunuz.

Bu durum bazı kullanıcılar için ciddi bir dezavantaj olabilir. Özellikle bilgisayarı çoklu görevlerde kullananlar bu özelliği sürekli açık tutmak istemeyebilir.