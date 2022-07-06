Yayınlandığı dönemde adeta ortalığı kasıp kavuran Netflix serisi Squid Game'in 2. sezonu geçtiğimiz haftalarda resmen duyuruldu. Peki yeni sezon ne zaman gelecek, tanıdık yüzler görecek miyiz, hikaye nasıl ilerleyecek? Bildiğimiz tüm detayları anlattık.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında yayınlanan ve aylarca yankı uyandırmayı başaran Netflix yapımı Squid Game, şüphesiz ki platformun son yıllarda en çok konuşulan işi olmayı başardı. Aynı zamanda Netflix'in en kârlı yapımı olan ve tüm dünyada beğeni toplayan dizi, ilk sezonunun ardından 2. ve hatta üçüncü sezon fısıltılarıyla etkisini sürdürmeye devam etti.

Bu fısıltılar devam ederken, geçtiğimiz haftalarda beklenen oldu ve serinin 2. sezonu resmen duyuruldu. Dizinin hikayesini düşününce 'Oyunlar bitti, herkes öldü, şimdi ne olacak ki?' diye sorabilirsiniz. Neyse ki bu konuda yapılan bazı açıklamalar bize ufak ipuçları veriyor. Bu içeriğimizde hem yeni sezon hakkındaki ipuçlarına hem de oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi gibi detaylara göz atacağız.

*Squid Game'in ilk sezonunu izlemediyseniz buradan sonra her adımda bir spoilerla karşılaşabilirsiniz*

Squid Game'in 2. sezonuna dair tüm detaylar

Squid Game'in 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Squid Game'in 2. sezonunun geleceği neredeyse ilk sezon yayınlandıktan birkaç hafta sonra bile belliydi. Serinin senaristi, yönetmeni ve yapımcısı Hwang Dong-hyuk, dizi izlenme rekorları kırıp sosyal medyayı ele geçirdikten sonra yaptığı pek çok röportajda bunun sinyallerini vermişti.

Fakat ne Dong-hyuk ne de Netflix, şimdiye kadar serinin çıkış tarihini net olarak açıklamadı. Dizinin ilk sezonu 2019 yılında duyurulmuş ve iki sene sonra izleyiciyle buluşmuştu. Yeni sezonda oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı değişecek -herkes öldü çünkü malum-, üstelik serinin zorlayıcı bir prodüksiyon aşaması olduğunu tahmin etmek de zor değil. Tüm bu koşullar düşünüldüğünde genel beklenti 2023 senesinin son çeyreğinde Squid Game 2. sezonu izleyebileceğimiz yönünde.

Yönetmen Dong-hyuk ise verdiği bir röportajda '2024'ün sonlarına doğru izleyebileceğimizi' düşündüğünü söylemişti ancak Netflix'in son dönemde yaşadığı sıkıntılar düşünülünce, seriyi çok ertelememeyi seçip daha erken izleyiciler ile buluşturması mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Squid Game 2. sezonda kimleri göreceğiz?

Squid Game'in ilk sezonunda adeta 'kimi sevdiysek gitti'... İlk sezondan hayatta kalan çok fazla insan olmadığı için 2. sezonda tanıdık yüz görme şansımız daha az görünüyor. Fakat dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un (Lee Jung-jae) mutlaka geri geleceğini biliyoruz. Bu konuda yönetmen Dong-hyuk'un oldukça net açıklamaları var.

Ayrıca ilk sezonda hikayesine tanıklık ettiğimiz gizemli karakterlerden biri olan, maskelilerin lideri, oyunların ürkütücü gözetleyicisi 'Front Man' Hwang In-ho (Lee Byung-hun) ile kardeşi olduğunu öğrendiğimiz polis memuru Hwang Jun-ho da (Wi Ha-joon) 2. sezonda geri gelecek gibi görünüyor. Yeni sezonda görebileceğimizi öğrendiğimiz bir diğer tanıdık sima ise elinde kırmızı ve mavi kartlarla gezip müstakbel yarışmacılara 'ddakji' oynatan 'takım elbiseli adam' (Gong Yoo). Elimizde şimdilik olan tüm isimleri ufak bir liste yapalım;

Squid Game 2. sezon oyuncuları

Seong Gi-hun rolünde Lee Jung-jae

Hwang In-ho rolünde Lee Byung-hun

Hwang Jun-ho rolünde Wi Ha-joon

Takım elbiseli ddakji oynatan 'The Salesman' rolünde Gong Yoo

Squid Game 2. sezonun hikayesi nasıl olacak?

Squid Game 2. sezonda bizleri nasıl bir hikayenin beklediği biraz belirsiz diyebiliriz. Çünkü çok fazla seçenek ve çok fazla açıklama var. Yönetmen Dong-hyuk şimdiye kadar verdiği pek çok röportajda yeni sezonda karşımıza çıkabilecek senaryolarla ilgili bir sürü şey vadetti.

Hangisi seçilen yol olacak, tam olarak nasıl bir hikaye izleyeceğiz kesin olarak bilmesek de, elimizde olan tüm bilgilere göz atarak bazı çıkarımlar yapabiliyoruz.

Gi-hun büyük bir seçim yapmak zorunda kalacak

İlk sezonda hayatta kalmayı başaran ve sezon sonunda bize 'yeni bir yolculuğa çıktığının' sinyallerini veren Gi-hun, ikinci sezonda da hikayenin temelinde yer almaya devam edecek. Yönetmen Dong-hyuk'a göre Gi-hun yeni sezonda önemli bir seçim yapmak zorunda kalacak ve onu ya oyunu oynatan 'kötü tarafta' ya da oyunların sonunu getirmek üzere çıktığı yolculukta 'iyi tarafta' göreceğiz.

Şu an 'Front Man' olarak izlediğimiz ve maskelilerin liderliğini yapan Hwang In-ho'nun da geçmiş oyunlardan birinin galibi olduğunu ve maskelilerin arasına sonrasında katıldığını biliyoruz. O sebeple hikayede bu döngü bir şekilde karşımıza çıkacak; Gi-hun tarafından bozularak ya da devam ettirilerek…

Bazı hikayelerin derinine ineceğiz, bazı karakterleri daha yakından tanıyacağız…

Squid Game'in 2. sezonuna dair elimizde olan bir diğer bilgi ise ilk sezonda hikayelerini biraz öğrenmiş olsak da çok izleme fırsatı bulamadığımız bazı karakterleri daha fazla görme ihtimalimiz olduğu.

Yönetmen Dong-hyuk'a göre maskelilerin lideri olan abisiyle yüzleşen polis Hwang Jun-ho'nun ve abisinin hikayesinin detayları ikinci sezonda yer alabilir. İlk sezonun son bölümleri ve paralel olarak sürekli devam eden bu iki kardeşin hikayesi aslında zaten bu beklentiyi yaratmıştı ancak karşımıza nasıl bir kurgu çıkacağına dair çıkarım yapmak oldukça zor.

Yine Dong-hyuk'tan gelen açıklamalara göre bir diğer seçeneğimiz ise Gi-hun'a ddakji oynatarak onu oyuna çeken takım elbiseli beyefendinin hikayesi. Kendisini çok az görsek de merak uyandıran bir karakterdi ve üstelik her şeyin başlangıcı sayılabilecek bir noktada tanıdığımız ilk simalardandı. Fakat tabii ki, bu hikaye nasıl bir hikaye olacak, henüz fikir yürütmek için elimizde hiçbir şey yok.

Daha iyi oyunlar, daha çok ölüm?

Squid Game'in 2. sezonuna dair bir diğer iddialı açıklama ise yeni sezonda çok daha iyi oyunlar olacağı yönünde. Yine yönetmen Dong-hyuk'tan gelen bir açıklamaya göre yeni sezonda daha fazla ve daha iyi oyunlar göreceğiz. Oyunların devam ettiğini zaten birinci sezonun sonunda öğrenmiştik. Maskelileri şaşırtmak ve memnun etmek için bu sefer ne gibi vahşet dolu oyunlar izleyeceğimiz ise henüz bilinmiyor.

Beterin beteri var: Ürkütücü ve gözlerinden ölüm saçan bebek Young-hee'nin 'erkek arkadaşı' ile tanışacağız

Squid Game'in ikonik ve ürkütücü devasa bebeği Young-hee yeni sezonda bizimle olacak mı bilmiyoruz. Fakat yönetmen Dong-hyuk, bu korkunç bebeğin 'erkek arkadaşı' ile tanışacağımızı söyledi. Cheol-su isimli bu yeni potansiyel katil bebeğin nerede ve nasıl karşımıza çıkacağı da şu an hakkında fazla detay olmayan bir bilgi.

Squid Game evreni 'daha yeni başlıyor'

Squid Game serisinin yalnızca bir dizi ve yeni sezonlarından ibaret olmayacağına dair de bazı söylentiler olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bu konuda net bir bilgi olmasa da Netflix CEO'su bir açıklamasında 'Squid Game evreninin henüz yeni başladığını' söylemişti. Sonrasında ise Netflix yapımı ve herkesin başvurabileceği 'gerçek bir Squid Game' geleceğini öğrendik.

Bu da Netflix'in rekor kıran bu yapımın peşini kolay kolay bırakmayacağını gösteriyor. Belki de yan hikayelerin, filmlerin ve yeni oyun programlarının geleceği yeni içerikler göreceğiz. Fakat ne yazık ki bunlarla ilgili henüz elimizde CEO'nun açıklaması ve atılan saydığımız adımlar dışında herhangi bir bilgi yok.

Squid Game'in 2. sezonu için şimdilik bu bilgiler dışında fazla detay yok. Fakat serinin yönetmeni Dong-hyuk röportaj vermeyi ve serisinin geleceğinden bahsetmeyi oldukça sevmiş görünüyor. Bu da önümüzdeki aylarda bize bol bol 'mesaj' verebileceği anlamına geliyor. Fakat tabii ki biraz daha bekleyeceğiz...