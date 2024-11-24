GSC Game World, geçtiğimiz günlerde çıkan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in kaç kopya sattığını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşından direkt olarak etkilenen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, yıllar boyunca devam eden ertelemelerin ardından geçtiğimiz günlerde resmen Xbox ve PC için piyasaya sürüldü. Çok uzun süredir beklenen GSC Game World imzalı yapım, oyunculardan karışık yorumlar alıyordu.

Şimdi ise GSC Game World’den oyunun satışlarıyla ilgili açıklamalar geldi. Cuma günü yapılan açıklamada 20 Kasım’da piyasaya sürülen S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’in 1 milyondan fazla satışa ulaştığı aktarıldı.

Game Pass dahil edildiğinde çok daha fazla oyuncusu var

1 milyondan fazla kopya satışına, bu kadar sorunla karşılaşan ve bir türlü gelemeyen bir oyun için gayet başarılı demek mümkün. Zaten popülaritesi Steam’de de görülmüştü. Öyle ki ilk gününde 100 bin eş zamanlı oyuncuyu aşmayı başarmıştı. Dün ise 119 bin oyuncuyla rekor kırmıştı. Ancak GSC Game World’ün de açıklamasında belirttiği gibi aslında S.T.A.L.K.E.R. 2’i deneyimleyen daha fazla insan var.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ilk günden Game Pass’e eklenmişti. Bu da satın alanlar dışında Game Pass aboneleri tarafından da oynanıyor demek. Tabii ki tam bir sayı söyleyemiyoruz ancak Game Pass’in çok popüler olması, oyunun da çok daha fazla oynandığı anlamına geliyor.