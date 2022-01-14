Subaru Yeni Konseptlerini Tokyo Otomobil Fuarı'nda Sergiledi

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Tokyo Otomobil Fuarı Japonya'da başladı. Dev otomobil üreticisi Subaru da yeni elektrikli otomobil konseptlerini görücüye çıkardı.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği (JAMA) tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan 2022 Tokyo Otomobil Fuarı bugün itibariyle başladı. Birçok otomobil meraklısı da Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen bu fuarda sergilenecek olan araçlara gözlerini çevirdi.

Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Subaru da heyecanla beklenen konseptler ile fuarda boy gösterdi. STI E-RA ve Solterra STI isimli iki yeni elektrikli otomobil konsepti Tokyo Otomobil Fuarı’nda dev şirket tarafından sergilendi.

STI E-RA

Subaru’nun STI E-RA Challange Project isimli projesinin bir parçası olan STI E-RA’nın olduça ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Şirkete göre bu model, motor sporlarında kullanılabilecek olan teknolojiler ve bu sporların geleceği hakkında bizlere bir öngörü sağlıyor. Açıklamalara göre bu model, dört adet yüksek torklu elektrikli motora sahip. Her tekerde motor bulunduğunu belirten şirket, bu elektrikli ünitelerin Japon firma Yamaha tarafından geliştirildiğini de açıklamalarına ekledi.

Bunlara ek olarak 1.073 beygir gücünün yanı sıra 60 kWh’lik bir lityum iyon bataryanın da araçta bulunduğu belirtilirken aracın gelecekte tüm tekerlerden çekiş alarak gerçekleştirilecek olan yarışlarda da kullanılabileceği ifade edildi.

Solterra STI

Fuarda karşımıza çıkan diğer araç ise Solterra STI idi. Bu araç geçtiğimiz aylarda tanıtımını sizlerle paylaştığımız Solterra isimli elektrikli SUV’un tamamen elektrikli versiyonu. Açıklamalara göre Subaru, bu konsepti küçük güncellemeler uygulayarak fuara taşıdı. Aracın performansında bir değişiklik olmadığı, dış görünüşünde küçük farklar olduğu da gelen açıklamalar arasında.

71.4 kWh’lik lityum iyon bataryadan gücünü alacak olan bu araç, iki elektrikli motor ile çalışıyor. Bunun yanı sıra da 215 beygir gücü üretebilen Solterra’nın, toplamda 460 kilometrelik bir menzile sahip olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

İşte araçlardan diğer görüntüler