Yılın merakla beklenen oyunlarından Subnautica 2, ön siparişe açılmış durumda.

Uzun süredir beklenen Subnautica 2, erken erişim lansmanı öncesinde önemli bir eşiği geçti.

Geliştirici ekip, oyunun artık ön siparişe açıldığını ve ön yükleme sürecinin başladığını duyurdu. Yani oyuncular, 14 Mayıs’taki açılış anında tek bir saniye bile kaybetmeden suyun altına atlayabilecek.

5 milyon kişi bekliyordu

İstatistiklere göre Subnautica 2, tüm platformlarda şimdiden 5 milyon istek listesi eklemesine ulaşmış durumda. Bu sayı, oyunun ne kadar büyük bir heyecan yarattığını açıkça gösteriyor.

Serinin ilk oyunu, gizemli deniz canlıları, yalnızlık hissi ve keşif odaklı yapısıyla oyuncuların hafızasında özel bir yer edinmişti.

