Epic Games, geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla ücretsiz hâle getirdiği Suicide Squad: Kill the Justice League ile ilgili yine bir hata(!) yaptı. Oyunun fiyatı bu kez de 1 milyon TL olarak gösterilmeye başladı.

Epic Games, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olaya imza atmıştı. Hatırlayanlar vardır; platform, henüz piyasaya sürülmemiş olan Suicide Squad: Kill the Justice League isimli oyunu, bir hata nedeniyle ücretsiz olarak dağıttı. Olayın anlaşılması üzerine harekete geçen Epic Games, yanlışlıkla ücretsiz hâle getirdiği oyunu, oyuncuların kütüphanelerinden kaldırdı.

Şimdiyse Epic Games, yine Suicide Squad: Kill the Justice League gündemde. Şirket bu kez de oyunun fiyatını değiştirdi. Aslına bakacak olursak bir oyunun fiyatının değişmesi çok da şaşırtıcı değil. Ancak Epic Games'in yeni listeleme fiyatında garip bir durum var.

Suicide Squad: Kill the Justice League'in fiyatı, 999 bin 999 TL oldu!

Epic Games'in resmî internet sitesine girdiğimizde oyunun fiyatının 999 bin 999 TL olduğunu görüyoruz. Oyunu ön siparişle satın almamızı sağlayacak "Hemen ön satın alım yap" seçeneğine tıkladığımızda ise oyunun sayfasına giremediğimizi gördük. Bir uyarı gösteren Epic Games, oyunun bölgede aktif olmadığını ifade ediyor.

Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil.

Oyun ülkemizde ön siparişe açılmış durumda değil. Dolayısı ile fiyat aslında bir yer tutucu vazifesi görüyor. Yine de Epic Games, oyunu "Nasılsa erişilemez" deyip de ücretsiz yapmaktansa 1 milyon TL yapıp "Alabiliyorsanız alın" demeyi daha mantıklı bulmuş gibi görünüyor.

Geçmişte neler yaşandı?