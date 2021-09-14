Suudi Arabistan, Formula 1 Ticari Haklarını Satın Alabilir

Formula 1'in ticari haklarını satmaya karar verdiği ve Suudi Arabistan'ın F1 ticari haklarını satın almaya hazır olduğu iddia edildi. İsviçreli gazete Blick'in haberine göre böylesi bir durum, Formula 1'in Orta Doğu ve Asya'ya kaymasına yol açabilir.

Dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsviçre'nin popüler gazetelerinden bir tanesi olan Blick, Formula 1'in ticari haklarını elinde tutan Liberty Media'nın sektöre olan ilgisini kaybettiğini yazdı. İddialara göre Formula 1'in ticari hakları, yakın bir zamanda başka birilerine satılabilir.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Liberty Media, Formula 1'in ticari haklarını satmak için Suudi Arabistan ile görüşme gerçekleştiriyor. Formula 1 ile kimin ilgilendiği konusunda bir şey söylemeyen Blick, Suudi Arabistan'ın Formula 1'i satın alması durumunda yarışların Orta Doğu ve Asya kıtasına kayabileceğini söylüyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Grand Prix'lerin zaten takvimde olduğunu, Katar'ın ise yakın bir gelecekte takvime eklenme ihtimalini düşünecek olursak, söz konusu gelişmeler kimseyi şaşırtmayacak gibi görünüyor.

Formula 1'in Suudi Arabistan'a satılmasının tepkilere yol açacağı düşünülüyor

Blick'ten Roger Benoit, Suudi Arabistan'ın Formula 1'i satın almak için hazır olduğunu söylüyor. Yani yakın bir gelecekte, konuyla ilgili resmi bir gelişme yaşanabilir. Ancak böylesi bir kararın Formula 1 hayranları tarafından tepkiyle karşılanacağı düşünülüyor. Bunun nedeni ise Suudi Arabistan'ın insan haklarına bakış açısı. Sektör kaynakları, ülkenin bunu imajını iyileştirmek için yapmak istediğini ancak Formula 1'in satın alınmasının beklentileri karşılamayacağını düşünüyorlar.

Konuyla ilgili olarak Formula 1 ve Libert Media'nın internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına baktığımızda, herhangi bir açıklamanın yapılmamış olduğunu görüyoruz. Bu durum, en azından bir yalanlama haberinin gelmediğini gözler önüne seriyor. Eğer önümüzdeki saat ya da günlerde yeni bir gelişme olursa, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.