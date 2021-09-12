Formula 1'de Ferrari'nin Evinde Kazanan Belli Oldu

Ferrari'nin evi kabul edilen İtalya'daki Monza pistinde yapılan İtalya GP'nin kazananı McLaren takımından Ricciardo oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci yarısı, triple-header adı verilen üst üste üç yarışlık bir programla açılmıştı. Bu üç yarışın en sonuncusu ise İtalya'da Monza pistinde gerçekleştirildi. Yarış oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Hem sıralama turlarında hem de dünkü sprint yarışında ilk sırayı alan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, aracının motoru değiştirildiği için en son sıradan yarışa başladı. Öte yandan McLaren Mercedes ekibi ise oldukça iyi başladı. Ricciardo daha startta Verstappen'i geçerek yarışta ilk sıraya yükseldi.

Red Bull pitinde kaos çıktı

Uzun süre yarışı ikinci sırada götüren Max Verstappen pite girdi. Verstappen'in 11 saniyelik bir pit stop yapmasından sonra Hamilton da pite girdi. Verstappen'in 11.1 saniye, Hamilton da 4.2 saniyelik bir pit stop yapmasının ardından iki pilot teker tekere geldi. Ardından Verstappen'in aracı Hamilton'ın aracının üstüne çıktı.

Güvenlik aracı ile geçilen turların ardından yarış yeniden başladığında Ricciardo birinci sırada yer aldı. Hareketli startın ardından Lando Norris, Leclerc'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Leclerc daha sonra Bottas'ın da arkasında kaldı ve beşinci sıraya geriledi.

Yaptığı geçiş esnasında pist dışından geçen Red Bull pilotu Sergio Perez de 5 saniye ceza aldı. Yine de Meksikalı pilot Bottas'ı uzun süre arkasında tutarak rakibinin yarışı kazanma şansını ortadan kaldrmış oldu. Böylece Red Bull'a takımlar şampiyonluğu için katkı sunmuş oldu.

Günün yıldızları: McLaren'ler ve Bottas

Yarışta zirveyi elde eden McLaren takımı yıllar sonra bir kez daha podyumun ilk basamağında yer aldı. Yarışı Ricciardo kazanırken ikinci sırayı Lando Norris aldı ve turuncular duble yapmış oldu. Üçüncü sırayı Perez almış olsa da cezası nedeniyleen sondan başlayan Mercedes pilotu Bottas dördüncü sıradan podyuma çıkmayı başardı.

Formula 1'in bir sonraki yarışı Rusya'da yapılacak. Ardından da İstanbulPark'ta ülkemizde araçlar piste çıkacak.