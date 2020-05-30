305 Bin Kilometredeki Bir Lamborghini Huracan Satışa Çıktı

Sahibi tarafından “Dünyadaki en yüksek kilometreye sahip olan Huracan” tarafından tanıtılan bir Lamborghini Huracan, 130 bin dolara satışa çıktı. Araç 305 bin kilometrede olmasıyla büyük dikkat çekti.

Ülkemizdeki insanların önemli bir kısmı için internette otomobil ilanlarına bakmak, almayacak bile olsa insanlara ayrı bir haz veriyor. Bu ilanlarda özellikle ucuz olan otomobillerin yüksek kilometreleri ve genelde taksi çıkması olmaları dikkat çekiyor.

Lüks otomobillerde ise genelde bu kadar yüksek kilometreler göremiyoruz. Genellikle lüks otomobiller galerilerde sergilenmek ya da özel koleksiyonlarda yer almak üzere üretilip satılıyorlar. Bir otomobilden ziyade birer statü sembolü olarak görülüyorlar.

305 bin kilometre

Bu Lamborghini Huracan’ın durumu ise biraz farklı. Bu otomobil tam 305 bin kilometrede. 130 bin dolara satışa çıkarılan aracın sahip olduğu motoru da düşündüğümüzde yaktığı yakıtın da bir Huracan parası tutacağını söylemek mümkün. Peki bu araçla bu kadar kilometreyi kim yaptı?

Aslında bu kadar yolu yapan tek kişi değil, yaklaşık 2000 kişinin emeği olarak göze çarpıyor. Satış ilanında yer alan Huracan, Las Vegas’ta bulunan Royalty Exotic Cars’a ait. Yani bu otomobil pek çok kişi tarafından kiralandı. Firmanın filosunda Lamborghini Aventador ve Ferrari 488 Spider gibi otomobiller de yer alıyor.

İlana göre aracın biraz bakıma ihtiyacı var. Bu bakımlar arasında “yağ değişimi ve temel servis hizmetleri” yer aldığı göze çarptı. Genel olarak baktığımızda ise aracın genel görünüşü gayet iyi, yalnızca sürücü koltuğunda biraz sarkma var.

4 saatlik kirası 499 dolar

Las Vegas’a kadar gitmişken bir de Lamborghini Huracan ile tur atayım diyorsanız dört saat için 499 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu süreyi 8 saate çıkarmak için ise 899 dolar vermeniz isteniyor. Aracın 5.2 litrelik V10 motoru 602 beygir güç üretiyor.

Bu otomobil muhtemelen Royalty Exotic Cars filosunda geçirdiği zamanda pek de iyi kullanılmadı ve sık sık motorun sınırları test edildi. Yani bu otomobile yaklaşık 900 bin lira ödemeyi göze almak pek de mantıklı değil.