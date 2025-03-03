TCL, MWC 2024 etkinliğinde 60 serisini tanıttı. TCL 60 SE Nxtpaper 5G ve 60 R 5G modellerinin özellikleri ve fiyatları açıklandı.

Çinli teknoloji üreticisi TCL, MWC 2024 etkinliğinde 60 serisine ait yeni akıllı telefonlarını duyurdu. TCL'nin yeni serisinde Nxtpaper 4.0 ekran teknolojisiyle donatılmış TCL 60 SE Nxtpaper 5G ve giriş seviyesine hitap eden TCL 60 R 5G yer alıyor.

TCL 60 SE Nxtpaper 5G, 6,7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, yansıma önleyici kaplama ve Max Ink Modu dahil olmak üzere üç farklı okuma modu içeriyor.

TCL 60 R 5G ve 60 SE'nin özellikleri

Düşük güç tüketimiyle 7 güne kadar okuma süresi vadediyor. Telefon, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ile çalışıyor ve arkasında 50 MP ana kamera ile 5 MP yardımcı kamera yer alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model, 189 euro fiyat etiketiyle Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika pazarlarında satışa sunulacak.

Serinin bir diğer modeli TCL 60 R 5G, aynı ekran boyutu ve yenileme hızına sahip olmasına rağmen Nxtpaper ekran teknolojisini barındırmıyor. Bunun yerine TCL, cihazın performansını artırmak için Nxturbo donanım hızlandırıcı kullanmış. Bu model de MediaTek Dimensity 6300 işlemciye sahip ve 50 MP ana kamera ile 8 MP ön kameradan oluşan bir kamera kurulumuyla geliyor.

5.200 mAh batarya kapasitesi bulunan cihaz, su sıçramalarına karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 4 GB RAM (12 GB’a kadar artırılabilir) ve 128 GB depolama alanı sunan TCL 60 R 5G ise, 119 euro fiyatla satışa çıkacak.